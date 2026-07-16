Нас не ждет ничего хорошего: ученые сделали прогноз для мира на 2100 год

Представьте себе мир, в котором привычные леса превращаются в пепелища, а мясо на вашем столе никогда не видела пастбища. Новое исследование ученых рисует тревожную картину будущего, в котором климатические изменения и технологический прогресс навсегда изменят облик нашей планеты и образ жизни человечества.

Планета под давлением температуры: эпоха экстремальных пожаров

Ученые представили мрачный прогноз на следующее столетие, который заставляет переосмыслить будущее земной цивилизации. Согласно результатам нового исследования, сценарий значительного глобального потепления теперь выглядит более чем вероятным, а средняя температура на планете может вырасти на целых 4 градуса Цельсия. Это вызовет возникновение так называемой экстремальной "пожарной погоды" во многих частях мира, что поставит под угрозу выживание бесчисленного количества видов, пишет издание Australian Journal of Botany.

Команда ученых из Университета Маккуори в Сиднее разработала серию возможных сценариев для экосистем планеты к 2100 году. Одной из ключевых тем исследования стало растущее влияние частых и интенсивных лесных пожаров, которые будут подпитываться изнурительной жарой. Такая погода способна полностью изменить растительный покров Земли.

Некоторые важные типы растительности, такие как тропические леса, зависят от длительных интервалов между сильными пожарами,

– прокомментировал автор исследования, профессор Марк Вестоби из Университета Маккуори.

Он добавил, что, поскольку экстремальная "пожарная погода" становится привычным явлением, поддерживать эти экосистемы будет все сложнее.

Это предупреждение появилось после серии катастрофических лесных пожаров последних лет, включая "Черное лето" в Австралии, рекордный сезон лесных пожаров в Канаде в 2023 году и разрушительные пожары в Калифорнии.

Исследователи уже установили прямую связь между этими событиями и все более жаркими и засушливыми условиями.

Конец традиционного фермерства: мясо из пробирки и искусственное молоко

Изменения коснутся не только дикой природы, но и того, как питается человечество. Ученые прогнозируют резкое сокращение традиционного животноводства. Огромные стада скота на пастбищах могут уйти в прошлое, а их место займут мясо и молочные продукты, выращенные в лабораториях из животных клеток. Эта технология уже выходит за пределы научных центров и становится частью реального рынка.

Сегодня культивированная курица уже получила разрешение на продажу в Сингапуре, США и Израиле. Компании активно внедряют методы прецизионной ферментации для производства молочных белков без использования коров.

Помимо основных продуктов питания, исследователи уже создали лабораторные версии шоколада и кофе. Они выступают альтернативой культурам, которые находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Через 70 лет многие экосистемы будут существенно отличаться от нынешних,

– заявили ученые в своей работе для издания Australian Journal of Botany.

Главными движущими силами этих изменений ученые называют не только климат с его засухами, наводнениями и высоким уровнем углекислого газа, но и масштабную замену животноводства клеточными культурами, а также использование генетических технологий для подавления определенных видов.

Генная инженерия против инвазивных видов

Еще одним важным аспектом жизни в 2100-х годах станет активное использование методов редактирования генов. Исследователи предполагают, что человечество будет выборочно подавлять инвазивные виды, наносящие наибольший ущерб местной фауне и флоре. Подобные технологии ученые изучают уже сейчас.

Например, разработчики создают генетически модифицированных комаров, чтобы сократить популяции насекомых, переносящих опасные болезни. Эксперты также ищут способы генетического контроля над такими вредителями, как мыши, крысы и камышовые лягушки.

Время на спасение ограничено

Пока биологи рисуют картины будущего, аналитики подчеркивают необходимость немедленных действий. Отчет организации Climate Analytics предупреждает: использование ископаемого топлива необходимо сократить вдвое уже к 2035 году, если мы хотим избежать катастрофического сценария.

Этот порог является критическим пределом, установленным Парижским соглашением, чтобы удержать глобальное потепление на уровне до 1,5 градуса Цельсия к концу века. Эксперты подчеркивают, что полный отказ от ископаемого топлива должен состояться не позднее 2070 года. Только при таких условиях человечество сможет избежать наиболее разрушительных последствий климатического кризиса, которые ученые прогнозируют на начало следующего столетия.