Научный журнал без каких-либо объяснений отозвал статьи одного из ведущих ученых мира

Даже безупречная репутация в научном мире не гарантирует защищенности от современных бюрократических процессов. Недавнее исчезновение трудов одного из величайших физиков прошлого века вызвало волну обсуждений среди историков и представителей широкого научного сообщества.

Почему исчезли труды основателя квантовой физики?

Немецкий физик Макс Планк стал одним из пионеров квантовой механики в начале XX века. В 1918 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие квантов энергии. На протяжении десятилетий никто не подвергал сомнению его добросовестность или научные достижения. Поэтому двое историков науки были искренне удивлены, когда обнаружили, что авторитетный научный журнал непонятным образом отозвал две статьи Планка, написанные ещё в 1940-х годах. Об этом инциденте сообщает издание Ars Technica.

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Журнал Naturwissenschaften, который сегодня носит название The Science of Nature, обычно оставляет отозванные статьи доступными для скачивания, добавляя крупную пометку "RETRACTED" поверх текста. Однако в случае с работами Планка редакция полностью удалила материалы. Вместо них читатели видят пустые страницы и пустые PDF-файлы с кратким объяснением, что статьи были отозваны из-за нарушения правил публикации.

Историк физики Ив Жинграс из Университета Квебека в Монреале случайно заметил имя Планка в списке лауреатов Нобелевской премии на сайте Retraction Watch. Это настолько поразило исследователя, что он привлек своего коллегу Магди Хельфауи из Университета Квебека в Труа-Ривьере для расследования причин такого решения. Учёные изложили свои аргументы в препринте, опубликованном в архиве физических исследований arXiv.

Поиски истины привели исследователей на неожиданный след. Действующий главный редактор издания Сюзанна Скарлата из Вустерского политехнического института даже не знала о факте отзыва статей, пока к ней не обратились журналисты.

Это безумие. Я не понимаю, почему на них поставили флажки. Думаю, это просто произошло из-за их алгоритма. Это ошибка, которую они, вероятно, должны исправить,

– прокомментировала главный редактор журнала Сюзанна Скарлата.

Жинграс и Хелфауи предполагают, что отзыв произошёл из-за непонимания издателем практики публикаций прошлого или игнорирования контекста эпохи. Формальной причиной стало нарушение авторских прав, хотя к содержанию самих работ претензий нет. Обе статьи представляют собой философские размышления о природе научного познания. Анализ метаданных показал, что записи DOI для обеих работ были созданы в апреле 2005 года, когда большинство изданий массово переходили на электронный формат и интегрировали исторические архивы в свои онлайн-базы.

Первая статья под названием "Значение и пределы точной науки" увидела свет в 1942 году. Она была основана на лекции, которую Планк прочитал в Берлине годом ранее. В то время было обычной практикой публиковать один и тот же материал в разных форматах: как отдельную брошюру, статью в другом журнале или часть сборника эссе. Однако современные алгоритмы издательства Springer Nature расценили это как "дублирование публикации".

Вторая статья "Естественная наука и реальный внешний мир" вышла в 1940 году. У неё не было копий в других изданиях, но в том же году учёный Алоиз Мюллер опубликовал критику эссе Планка. Планк ответил на эту критику в том же журнале через несколько месяцев, использовав идентичное название. Историки считают, что произошла ошибка каталогизации — алгоритмический инструмент просто запутался в двух разных статьях с одинаковыми заголовками от разных авторов.

Сегодня научные издательства превратились в крупные коммерческие группы, которые очень тщательно защищают авторские права и стремятся к прибыли. Например, Springer Nature продолжала предлагать пустые файлы Планка по цене 39,95 доллара за штуку. Несмотря на то, что Макс Планк умер в 1947 году, а его работы в большинстве стран уже стали общественным достоянием, автоматизированные системы продолжают применять к ним современные стандарты борьбы с самоплагиатом.

Ситуация обострилась, когда издатель заблокировал редакционную колонку Скарлаты, в которой она хотела разъяснить этот вопрос. Представители Springer Nature отказались давать развернутые комментарии, сославшись на конфиденциальность информации об отзыве.

Кто бы это ни сделал, мне всё равно. Просто верните их в базу данных. С интеллектуальной точки зрения это неприемлемо,

– заявил историк физики Ив Жинграс из Университета Квебека в Монреале.

Удаление таких материалов не просто создает технические неудобства, но и искажает историческую летопись науки. Хотя статьи все еще можно найти в интернет-архивах, их отсутствие в официальных базах данных создает ложное впечатление о деятельности великого ученого.