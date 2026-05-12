На самой горячей планете могли уцелеть зонды Земли – новое исследование удивило ученых

Венеру давно считали местом, где не способна уцелеть ни одна техника. Однако новое исследование показало, что на поверхности этой экстремальной планеты могут до сих пор храниться артефакты космической эпохи.

Венера считается одним из самых непригодных для техники мест в Солнечной системе. Температура ее поверхности достаточно высокая, чтобы плавить свинец, атмосферное давление в 93 раза превышает земное на уровне моря, а густые облака насыщены серной кислотой. Об этом пишет Gizmodo.

Действительно ли на Венере до сих пор лежат обломки земных зондов?

Именно поэтому десятилетиями ученые предполагали, что все аппараты, которые когда-либо достигали поверхности этой планеты, были полностью уничтожены вскоре после посадки. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Geoarchaeology, ставит это представление под сомнение.

Команда космических археологов пришла к выводу, что по меньшей мере семь космических аппаратов могут до сих пор оставаться на поверхности Венеры в виде исторических артефактов космической эпохи.

Авторы работы проанализировали 15 миссий, которые посещали Венеру в период с 1965 по 1985 год, и пришли к выводу, что экстремальные условия планеты не обязательно уничтожают металлические конструкции так быстро, как считалось ранее.

Почему Венера может хранить космические артефакты

Несмотря на чрезвычайно агрессивную среду, Венера имеет одну важную особенность – ее геологические процессы происходят очень медленно.

В отличие от Земли, где тектоническая активность, эрозия, вода, ветер и биологические процессы быстро разрушают искусственные объекты, на Венере таких факторов значительно меньше. Исследователи также обратили внимание на относительную климатическую стабильность планеты в глобальном масштабе.

Именно это, по их мнению, создает неожиданно благоприятные условия для долговременного сохранения металлических остатков космических аппаратов.

Как ученые проверяли эту гипотезу?

Команда под руководством космического археолога Luca Forassiepi провела детальное моделирование в лаборатории NASA Glenn Research Center.

Для экспериментов использовали установку GEER – Glenn Extreme Environments Rig, которая позволяет воссоздавать экстремальные условия Венеры. Основным объектом анализа стал аппарат Pioneer Venus Day Probe, запущенный NASA в 1978 году. Его миссией было исследование атмосферы планеты во время спуска.

После вхождения в атмосферу аппарат не только выдержал падение, но и продолжал передавать данные с поверхности в течение 67 минут 37 секунд, прежде чем его работу прекратили перегрев, сверхвысокое давление и истощение источников питания.

Какие части могли пережить десятилетия

Результаты моделирования показали, что некоторые элементы конструкции зонда могли сохраниться даже спустя десятки лет.

Основной корпус аппарата был изготовлен из титана – металла, который продемонстрировал высокую устойчивость к венерианским условиям. Алюминиевые внутренние модули также оказались довольно устойчивыми к разрушению.

Наименее выносливыми оказались уплотнители и герметичные прокладки, которые должны были поддерживать внутреннее давление. Именно они, вероятно, первыми потеряли функциональность из-за длительного воздействия экстремальной среды.

Исследователи предполагают, что во время прохождения через кислотные облака аппарат получил деформации и повреждения, однако не был полностью уничтожен.

Теоретически современная миссия с достаточно мощной камерой могла бы зафиксировать остатки этого зонда на месте посадки. Ученые считают, что найденные на Венере остатки имеют не только историческую, но и практическую ценность.

Они могут помочь инженерам лучше понять, как различные материалы ведут себя в сверхэкстремальных условиях, что станет важным для создания будущих межпланетных миссий. Особенно актуальным это является на фоне новых программ исследования Венеры.

DAVINCI, запуск которой предварительно запланирован на 2030 год, должна исследовать атмосферу планеты. Еще одна миссия, VERITAS, ориентировочно стартует в 2031 году для картографирования поверхности.

Если эти аппараты смогут обнаружить остатки предыдущих миссий, это станет уникальным примером внеземной археологии – первыми "руинами" человеческой цивилизации на другой планете.