Зумеры вынуждены покупать iPhone из-за социального давления и унижения со стороны сверстников

Согласно отчету Financial Times, молодые американцы предпочитают продукты Apple компаниям-конкурентам, потому что испытывают социальное давление. Они боятся быть изгнанными из общества из-за отсутствия iPhone.

Люди, рожденные после 1996 года, также известные как зумеры, составляют 34 процента всех владельцев iPhone в США. Для сравнения, Samsung может похвастаться всего 10 процентами рынка.

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Страшный новый мир

Согласно тому же отчету, молодежь обеспокоена, что негласные социальные рамки заставляют их покупать и пользоваться продукцией Apple. Все потому, что сверстники подвергают их насмешкам, давлению и унижению, если они покупают Android-смартфон. Как следствие, такая тенденция приводит к увеличению доли рынка Apple и мешает другим производителям конкурировать и привлекать новых клиентов.

Среди старших поколений наблюдается относительно равное распределение между пользователями iPhone и Android. Последствия этого смещения в сторону устройств Apple среди молодых людей выходят за рамки iPhone: эти пользователи также гораздо чаще покупают AirPods, Apple Watch и компьютеры Mac.

Согласно исследованию компании Canalys, на каждые 100 iPhone, которые Apple продает по всему миру, приходится 26 iPad, 17 Apple Watch и 35 пар AirPods.

В компании Samsung на каждые 100 проданных смартфонов приходится менее 11 планшетов, шесть смарт-часов и шесть пар беспроводных наушников.

И это при том, что средняя цена продажи iPhone почти втрое выше средней цены устройства на Android.

Исследователи, консультирующие компании относительно предпочтений потребителей поколения зумеров, рассказали Financial Times, что эти клиенты являются наиболее "онлайновыми" среди всех возрастов, проводя до шести часов в день по своим смартфонам. Как следствие, Экосистема Apple формирует процесс принятия социальных решений, с особым акцентом на важности iMessage как социального сигнала. Для них это необходимо в связи со значительно меньшим опытом обмена SMS.

В Европе, где iMessage менее распространен (там больше пользуются WhatsApp), а Android имеет большую долю рынка, все равно наблюдается аналогичная тенденция. Исследование Canalys показывает, что 83 процента пользователей Apple в Западной Европе в возрасте до 25 лет планируют продолжать пользоваться iPhone. По мере взросления тенденция, вероятно, будет расти и еще больше закреплять рыночную долю Apple, что и дальше будет усложнять для компаний-конкурентов привлечение новых клиентов и завоевание новых рынков.