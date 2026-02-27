Звезда в 1540 раз больше Солнца "вот-вот" может превратиться в черную дыру

Астрономы зафиксировали редкое событие: одна из крупнейших известных звезд в нашей Вселенной начала стремительно менять свои характеристики. Объект WOH G64, расположенный в Большом Магеллановом Облаке, вероятно переходит в фазу желтого гипергиганта – стадию, которая может предшествовать взрыву сверхновой или коллапсу в черную дыру.

Речь идет о звезде WOH G64 (также известной как IRAS 04553–6825), находящейся в галактике-спутнике Млечного Пути – Большом Магеллановом Облаке. Она расположена примерно в 163 тысячах световых лет от Земли, объясняет Space.com.

Изюминка в том, что это не просто очередная звезда, а настоящий космический гигант: радиус объекта примерно в 1540 раз больше солнечного, масса – почти в 30 раз больше массы нашей родной звезды, а яркость превышает солнечную в 282 тысячи раз.

Открытую еще в 1970-х годах, ее долгое время считали типичным красным сверхгигантом, окруженным плотным пылевым кольцом.

Готовится ли гигантская звезда к взрыву?

В 2014 году исследователи заметили необычные изменения в поведении звезды. Команда под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса з Национальной обсерватории Афин зафиксировала, что цвет звезды начал меняться, а температура поверхности – расти. Анализ показал: объект переходит из фазы красного сверхгиганта к редкой стадии желтого гипергиганта.

Именно это и стало неожиданностью. Быстрые изменения в эволюции массивных звёзд обычно сопровождаются бурными процессами – мощными вспышками или нестабильностью. В случае с WOH G64 трансформация произошла относительно плавно и без драматических событий.

Фактически это первый задокументированный случай, когда экстремальный красный сверхгигант изменил температуру и перешел в желтую фазу менее чем за год.

Почему это важно?

Судьба звезд с начальной массой от 23 до 30 солнечных остается не до конца изученной, а главное непредсказуемой. Они могут взорваться как сверхновые, могут напрямую коллапсировать в черную дыру, а могут пройти переходную стадию желтого гипергиганта перед финалом.

WOH G64 с массой около 28 солнечных масс – один из самых экстремальных известных примеров такого класса.

Желтые гипергиганты встречаются крайне редко. Это короткая переходная фаза между красным сверхгигантом и взрывом сверхновой. Сейчас подтвержденных объектов такого типа – всего несколько десятков.

Чтобы массивная звезда перешла в эту стадию, необходим чрезвычайно мощный звездный ветер. Он должен "сдуть" внешние слои, повысив температуру поверхности. Такие потоки способны создать только самые яркие красные сверхгиганты.

Что еще интересного открыли ученые?

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy показало еще одну важную деталь: WOH G64 – не одинока. Она входит в двойную звездную систему. Это усложняет объяснение ее трансформации.

Если между компонентами происходит переток вещества, внешняя оболочка красного сверхгиганта может частично сниматься гравитационным взаимодействием. В таком сценарии система могла быть погружена в общую газовую оболочку, из-за чего выглядела как один красный сверхгигант. Частичное выбрасывание этой оболочки могло "открыть" истинную структуру объекта.

Однако есть и альтернативная версия: даже несмотря на наличие компаньона, изменения могли быть вызваны внутренними процессами самой звезды. По этой гипотезе, WOH G64 пережила чрезвычайный эпизод извержения, который длился более 30 лет, и теперь возвращается в более стабильное, желтое состояние.

Оба сценария – чрезвычайно редки. Наблюдать подобные события в масштабах человеческой жизни почти беспрецедентно. WOH G64 – очень молодая по космическим меркам. Ей всего лишь около 5 миллионов лет. Для сравнения, Солнцу – 4,6 миллиарда лет. Но массивные звезды живут быстро и умирают молодыми, быстро сжигая топливо термоядерного синтеза.

Что будет дальше?

Сейчас это действительно загадка, ведь события могут развиваться по разным, описанным выше, сценариям и какой именно имеет больше шансов – до сих пор непонятно.

Если взаимодействие между компонентами системы продолжится, возможно даже слияние звезд .

. Если же влияние будет минимальным, главная звезда может перейти к коллапсу ядра. В таком случае ее ждет либо взрыв сверхновой, или прямое превращение в черную дыру.

По словам исследователей, в астрономическом смысле коллапс может произойти "скоро" – от сотни до нескольких тысяч лет. В пределах человеческой жизни этот период трудно постичь, но по космическим масштабам – это практически завтра. В то же время даже сам факт будущего взрыва пока не гарантирован.