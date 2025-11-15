Самые интересные астрономические события воскресенья: на что смотреть в небе 16 ноября

Середина ноября приготовила для любителей астрономии сразу два ярких события. В ночном небе можно будет наблюдать за самым ярким спутником Сатурна и насладиться ежегодным метеорным потоком Леониды. Нынешние условия для наблюдений обещают быть особенно благоприятными, так что это прекрасная возможность для созерцания космоса.

Что и как наблюдать в небе 16 ноября?

В воскресенье, 16 ноября, главным объектом для наблюдений станет Сатурн и его спутники. Планета с кольцами появляется над горизонтом в 14:45, но увидеть ее можно будет, очевидно, лишь после прихода темноты. Планета появится на востоке и будет двигаться к южной стороне неба. В 22:00 ее можно будет увидеть ближе к юго-западу, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy. В это время планета будет находиться между созвездиями Кита и Рыб.

Сатурн будет самым ярким объектом в этой части неба со звездной величиной 0,8. Важно не спутать его с несколько тусклой звездой Фомальгаут, которая имеет величину 1,2 и расположена значительно ниже к горизонту.

Особое внимание стоит уделить спутнику Япет, который в этот день достигнет своей максимальной яркости (около 10-й звездной величины) и будет в западной элонгации, то есть на максимальном удалении от планеты. Его можно будет найти примерно в 10 угловых минутах от Сатурна.

С помощью телескопа можно разглядеть и другие спутники: проще всего будет найти Титан (звездная величина 8).

Ближе к Сатурну также будут видимы Диона, Рея и Тефия.



Спутники Сатурна, включая Япет, легко видны в телескоп вокруг планеты / Фото Astronomy

Но космическое шоу на этом не заканчивается. Вот какие еще объекты можно увидеть в небе в этот день: