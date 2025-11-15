Самые интересные астрономические события воскресенья: на что смотреть в небе 16 ноября
- 16 ноября можно будет наблюдать Сатурн и его спутники, в частности Япет, который достигнет максимальной яркости.
- Также приближается пик метеорного потока Леониды, причем наблюдения будут благоприятными из-за низкой освещенности Луны.
Середина ноября приготовила для любителей астрономии сразу два ярких события. В ночном небе можно будет наблюдать за самым ярким спутником Сатурна и насладиться ежегодным метеорным потоком Леониды. Нынешние условия для наблюдений обещают быть особенно благоприятными, так что это прекрасная возможность для созерцания космоса.
Что и как наблюдать в небе 16 ноября?
В воскресенье, 16 ноября, главным объектом для наблюдений станет Сатурн и его спутники. Планета с кольцами появляется над горизонтом в 14:45, но увидеть ее можно будет, очевидно, лишь после прихода темноты. Планета появится на востоке и будет двигаться к южной стороне неба. В 22:00 ее можно будет увидеть ближе к юго-западу, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy. В это время планета будет находиться между созвездиями Кита и Рыб.
Сатурн будет самым ярким объектом в этой части неба со звездной величиной 0,8. Важно не спутать его с несколько тусклой звездой Фомальгаут, которая имеет величину 1,2 и расположена значительно ниже к горизонту.
- Особое внимание стоит уделить спутнику Япет, который в этот день достигнет своей максимальной яркости (около 10-й звездной величины) и будет в западной элонгации, то есть на максимальном удалении от планеты. Его можно будет найти примерно в 10 угловых минутах от Сатурна.
- С помощью телескопа можно разглядеть и другие спутники: проще всего будет найти Титан (звездная величина 8).
- Ближе к Сатурну также будут видимы Диона, Рея и Тефия.
Спутники Сатурна, включая Япет, легко видны в телескоп вокруг планеты / Фото Astronomy
Но космическое шоу на этом не заканчивается. Вот какие еще объекты можно увидеть в небе в этот день:
- 17 ноября состоится пик метеорного потока Леониды, но наблюдать за "падающими звездами" можно еще с 6 ноября. Этот год является исключительным для наблюдений, поскольку Луна будет находиться в фазе убывающего серпа с очень низкой освещенностью. Это означает, что ее свет не будет мешать видеть даже самые слабые метеоры. Земля будет проходить сквозь самую плотную часть потока, что позволит увидеть около 15 метеоров в час при благоприятных условиях.
- Рядом с Сатурном может искать комету C/2025 R2 (SWAN), по данным TheSkyLive, а C/2025 K1 (ATLAS) взойдет над горизонтом в 22:00 в промежутке между четким севером и северо-востоком.