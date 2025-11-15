Найцікавіші астрономічні події неділі: на що дивитись у небі 16 листопада

Середина листопада приготувала для любителів астрономії відразу дві яскраві події. У нічному небі можна буде спостерігати за найяскравішим супутником Сатурна і насолодитися щорічним метеорним потоком Леоніди. Цьогорічні умови для спостережень обіцяють бути особливо сприятливими, тож це чудова нагода для споглядання за космосом.

Що і як спостерігати в небі 16 листопада?

У неділю, 16 листопада, головним об'єктом для спостережень стане Сатурн та його супутники. Планета з кільцями з'являється над горизонтом о 14:45, але побачити її можна буде, очевидно, лише після приходу темряви. Планета з'явиться на сході й рухатиметься до південного боку неба. О 22:00 її можна буде побачити ближче до південного заходу, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy. У цей час планета перебуватиме між сузір'ями Кита і Риб.

Дивіться також Нас би це вбило: учені вперше спостерігали корональний викид маси на іншій зорі

Сатурн буде найяскравішим об'єктом у цій частині неба із зоряною величиною 0,8. Важливо не сплутати його з дещо тьмянішою зіркою Фомальгаут, яка має величину 1,2 і розташована значно нижче до горизонту.

Особливу увагу варто приділити супутнику Япет, який цього дня досягне своєї максимальної яскравості (близько 10-ї зоряної величини) та буде у західній елонгації, тобто на максимальному віддаленні від планети. Його можна буде знайти приблизно за 10 кутових хвилин від Сатурна.

За допомогою телескопа можна розгледіти й інші супутники: найпростіше буде знайти Титан (зоряна величина 8).

Ближче до Сатурна також будуть видимі Діона, Рея і Тефія.



Супутники Сатурна, включаючи Япет, легко видно в телескоп навколо планети / Фото Astronomy

Але космічне шоу на цьому не закінчується. Ось які ще об'єкти можна побачити в небі цього дня: