Пик звездопада Персеиды: как и где увидеть самый зрелищный метеорный поток года

В ночь на 12 и 13 августа украинцы смогут созерцать самый зрелищный звездопад этого года. Речь о метеорном потоке Персеиды.

Природное явление лучше всего будет заметно после полуночи. В небе за час можно увидеть около 100 метеоров.

К теме Приготовьтесь увидеть Марс и Юпитер в космическом соединении на следующей неделе: где и как смотреть

Когда смотреть звездопад

Справочно. Персеиды – это один из самых ярких потоков года и он достигнет своего пика между 11 и 13 августа. В некоторых местах планеты такие звездопады можно было видеть в июле, а также практически весь август.

Лучший шанс наблюдать метеор после полуночи, заканчивается он примерно за час до восхода солнца. При этом стоит учесть погодные условия, ведь этот ффактор может повлиять на видимость метеоров даже в пиковый период.

Для наблюдения стоит выбрать место подальше от огней города.

При этом метеоры можно увидеть невооруженным глазом. Для этого надо смотреть на северо-восток, где будет находиться созвездие Персея.

Почему Персеиды Название метеоры потока Персеиды получили из-за того, что они происходят из созвездия Персея. Если в другие периоды в небе заметны лишь несколько метеоров в час, то в период с 11 по 14 августа их будет гораздо больше.

Метеоры потока Персеиды

Как возникает метеорный поток

Астрономы объясняют, что метеоры возникают, когда Земля проходит сквозь остатки обломков комет или астероидов. Когда этот космический мусор попадает в атмосферу нашей планеты, он сгорает и создает впечатляющие полосы света, которые движутся со скоростью до 60 километров в секунду.