Астрономы определили точную дату, изображенную на картине Ван Гога "Звездная ночь"

Одну из самых известных картин современности долгое время считали плодом воображения. Новое исследование показывает, что на холсте может быть изображено вполне реальное предрассветное небо с Луной, Венерой и звездным скоплением.

Какое небо видел художник

Исследователи считают, что "Звездная ночь" изображает предрассветное небо над Сен-Реми-де-Прованс, где Ван Гог ее создал. По их расчетам, это небо было видно около 22 июля 1889 года. На нем – убывающий полумесяц, Венера и скопление Гиады, пишет Space.com.

Проблема в том, что искусствоведы давно считают, что Ван Гог написал картину в июне. Поэтому новые результаты могут сдвинуть дату ее создания.

Почему раньше не удавалось прийти к согласию

Исследования начались еще в 1984 году. Тогда искусствовед Альберт Буам и астроном Джордж Эйбелл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе взялись установить, какое небо изобразил художник. Впоследствии к делу присоединился астроном Чарльз Уитни из Гарвардского университета. Однако их выводы не совпадали, и единого мнения так и не сложилось.

Новое исследование возглавил Илья Джонг-гюн Ким. Он руководит южнокорейской компанией SLLAB, которая создает роботизированные телескопы, и одновременно готовит докторскую диссертацию в Школе космических исследований Университета Кенхи.

Когда астрономы-наблюдатели, такие как я, или астрономы-любители видят фрагмент звездного неба, они хотят разгадать эту загадку. Я просто тот, кто прошел этот путь чуть более активно,

– прокомментировал Ким в беседе с Space.com.

Астрономы сравнивали звезды на полотне с реальными

Команда проанализировала небо с той точки в Сен-Реми, откуда, по преданию, Ван Гог рисовал картину. Для воссоздания исторического неба они применили методы наблюдательной геометрии, то есть фактически смоделировали движение небесных тел во времени, но в обратном направлении.

Помимо астрономического анализа полотна, исследователи изучили документы о положении художника в июле 1889 года, а также провели экологические и метеорологические исследования.

Основным инструментом стал прокрустовский анализ. Он сравнивает только "форму" двух наборов точек: сначала выравнивает их положение, размер и поворот, а затем измеряет, насколько похожими остаются фигуры с учетом сохранившихся различий. Ким объяснил, что современные телескопы умеют сравнивать снимок неба с сохраненными в компьютере небесными координатами, а прокрустовский анализ подходит для картины, поскольку скопление на холсте может быть больше или меньше реального и немного наклонено. Благодаря этому удалось количественно подтвердить то, что предыдущие исследования описывали лишь качественно, как "сходство с определенным созвездием".

Однако одних цифр было недостаточно, ведь разные созвездия могут совпадать с картиной примерно одинаково. Поэтому команда дополнительно проверила, были ли эти звезды на той части предрассветного неба в нужную дату, попадают ли они в поле зрения художника и совпадает ли вид Луны и Венеры с нарисованным.

Именно Гиады удовлетворили всем этим условиям,

– сказал Ким.

Действительно ли Ван Гог писал картину в июле

Дата совпадения неба приходится на конец июля, то есть примерно на месяц позже, чем считают искусствоведы. Однако исследователи предполагают, что их выводы могут поддержать версию о создании работы именно в июле.

Ван Гог еще в 1888 году писал в письмах, что хочет нарисовать звездное небо. В письме от 12 апреля 1888 года он сравнивал это с намерением изобразить днем зеленый луг, усыпанный одуванчиками. Ким проследил переписку за последующие месяцы и нашел письмо, написанное между концом мая и началом июня 1889 года. В нем художник рассказывает, что утром задолго до восхода солнца видел из окна пейзаж, а на небе была лишь утренняя звезда, которая казалась очень большой.

Ким подчеркнул, что связь между этими записями и историей картины основана на его "личном воображении", поэтому окончательно изменить взгляд на датировку они не могут. Впрочем, по его мнению, письма могут свидетельствовать о том, что Ван Гог не раз смотрел на предрассветное небо, а значит, мог увидеть и то, что пришлось на 22 июля.

Сомнения возникают и вокруг самого полотна. Авторы работы ссылаются на ведущих искусствоведов, которые считают, что по стилю "Звездная ночь" отличается от других работ Ван Гога, написанных в июне.

Наше исследование показывает, что небо на картине совпадает и по наблюдениям, и по форме с реальным предрассветным небом около 22 июля. Поэтому мы допускаем возможность того, что Винсент задумал ее в июне, а завершил уже после 22 июля,

– добавил Ким.

Он также отметил, что ответ на этот вопрос помогут уточнить дальнейшие исследования в области искусствоведения и науки о сохранении памятников.

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports 22 октября.