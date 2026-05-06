Samsung готує Galaxy Ring 2 – коли вийде і що зміниться

Samsung не поспішає оновлювати свій розумний перстень, але наступна версія вже на горизонті. Новинка може отримати важливі покращення.

Компанія Samsung готує нове покоління свого розумного персня – Samsung Galaxy Ring 2, реліз якого, за даними корейських джерел, запланований на початок 2027 року. Ймовірно, пристрій представлять разом із флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S27. Про це пише GSMarena.

Коли вийде Galaxy Ring 2 і що в ньому зміниться?

Це досить нетиповий підхід для сучасного ринку, де більшість гаджетів оновлюються щороку або раз на два роки. Перше покоління Samsung Galaxy Ring, представлене у 2024 році, отримає майже трирічний життєвий цикл – що свідчить про обережну стратегію Samsung у сегменті wearable-пристроїв.

Основна увага в новій моделі буде зосереджена на трьох ключових аспектах: автономність, комфорт і точність сенсорів. Саме ці параметри вважалися слабкими місцями першого покоління.

Що саме покращать у новому поколінні?

За попередньою інформацією, Samsung Galaxy Ring 2 стане тоншим і легшим, що має зробити його зручнішим для постійного носіння. Це важливо для пристрою, який орієнтований на цілодобовий моніторинг здоров'я.

Одним із головних оновлень стане батарея. Очікується, що автономність зросте до 9 – 10 днів без підзарядки – суттєве покращення для компактного wearable-гаджета.

Також Samsung планує підвищити точність відстеження сну. Алгоритми аналізу стануть більш чутливими, що дозволить точніше оцінювати якість відпочинку. Окрім цього, з'являться розширені функції для моніторингу серцево-судинної системи.

Які технології можуть з'явитися пізніше?

Як пише Sammobile, хоча Samsung Galaxy Ring 2 не отримає всіх інновацій одразу, Samsung вже працює над більш амбітними функціями для майбутніх моделей. Зокрема, йдеться про неінвазивне вимірювання рівня глюкози в крові – технологію, яка може стати проривною для ринку wearable-пристроїв.

Втім, ця функція, за попередніми даними, з'явиться лише у наступних поколіннях персня, а не в другій версії.

Чому Samsung не поспішає з оновленням?

Ринок розумних перснів поки що перебуває на ранньому етапі розвитку. На відміну від смартфонів чи смартгодинників, такі пристрої не потребують щорічних оновлень, оскільки ключові інновації з'являються повільніше.

Тому стратегія Samsung виглядає логічною – компанія зосереджується на суттєвих покращеннях, а не на частих, але незначних апдейтах.

Якщо витік підтвердиться, Samsung Galaxy Ring 2 стане еволюційним оновленням, яке виправить недоліки першої моделі та закладе основу для більш інноваційних функцій у майбутньому.