Galaxy S26 зможе обмінюватись файлами з iPhone: Samsung отримає підтримку AirDrop

Samsung приєдналася до Google у впровадженні підтримки AirDrop на Android. Нову функцію отримають смартфони Galaxy, починаючи з серії S26, що дозволить обмінюватися файлами з пристроями Apple.

Компанія Samsung оголосила про оновлення функції Quick Share, яке додає нативну підтримку AirDrop для смартфонів серії Samsung Galaxy S26. Це продовження курсу, який раніше задала Google. Про це пише Android police.

Як працює AirDrop на смартфонах Galaxy?

Ще в листопаді минулого року Google несподівано запустила сумісність Quick Share з AirDrop на смартфонах Pixel, починаючи з Google Pixel 10. Пізніше підтримка з’явилася і на Google Pixel 9, а компанія пообіцяла розширити її на інші Android-пристрої.

Тепер до цього процесу долучається Samsung. Оновлення для Galaxy S26 почнуть розгортати з 23 березня – спочатку у Південній Кореї, а вже згодом функція стане доступною в США, Європі, Гонконзі, Японії, країнах Латинської Америки та Південно-Східної Азії, а також на Тайвані.

Як і у випадку з Pixel, нова можливість не обмежиться лише флагманами. Очікується, що з часом підтримку отримають і старіші моделі Galaxy, хоча точні строки поки не називають.

Як пише Sammobile, на відміну від смартфонів Google, на пристроях Samsung функція не буде активована за замовчуванням. Щоб увімкнути обмін файлами з пристроями Apple, користувачам потрібно вручну перейти у налаштування: Connected Devices – Quick Share – і активувати опцію "Share with Apple devices".

Фактично це означає, що Android-смартфони поступово позбавляються одного з давніх обмежень – неможливості простого обміну файлами з екосистемою Apple. Раніше AirDrop залишався закритою функцією, доступною лише між пристроями Apple.