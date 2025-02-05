Samsung уже тестує свій наступний флагман Galaxy S26 Ultra з однією кардинальною зміною

Хоча Samsung випустила свої нові флагманські смартфони зовсім нещодавно, 22 січня, наступне покоління вже активно розробляється. Інсайдери кажуть, що в одному з тестових зразків немає видимої фронтальної камери, а це означає, що вона може бути підекранною.

Що відомо

Варто зазначити, що для великих виробників смартфонів, таких як Samsung та Apple, тестувати відразу кілька прототипів своїх майбутніх пристроїв, перш ніж вирішити, яка варіація піде в серійне виробництво, є звичайною справою. Але те, наскільки рано це відбувається цього разу, здивувало експертів ринку смартфонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Galaxy S26 Ultra, який повинен вийти на початку наступного року, якщо нічого не зміниться, може не мати жодної видимої камери на екрані. Це може свідчити про те, що Samsung прагне забезпечити "повноекранний" досвід без жодних вирізів, подібно до того, що, за чутками, планує Apple.

Багато виробників уже пробували зробити щось подібне, але наразі технологія підекранних камер майже мертва, оскільки виробникам не вдалося досягнути бажаного: такі камери дуже поступаються звичайним, оскільки мусять іти на деякі компроміси. До того ж здебільшого вони все одно злегка видимі під певним кутом зору, що може дратувати значно більше, ніж якби пристрій мав круглий акуратний виріз.

Якщо Samsung вдасться усунути проблеми й дати нам першу дійсно круту підекранну камеру, це може відродити тренд і повернути моду на пристрої з екранами, що займають усю передню панель.

Але не варто поспішати з висновками, адже пристрої поки на етапі тестування. Компанія може визнати експеримент невдалим і скасувати його, натомість випустивши смартфон із традиційною видимою камерою у вигляді круглого вирізу. Оскільки чутки кажуть, що підекранна камера тестується для Galaxy S26 Ultra, тобто найдорожчого флагмана, Samsung навряд чи випускатиме щось посереднє й недосконале. Це буде або добре, або ніяк.