Коли вийде Google Pixel 9a

Раніше ми вже чули чутки, що Pixel 9a буде випущений в середині березня. Тепер видання Android Headlines випустило звіт, у якому повідомило, що смартфон буде доступний для попереднього замовлення 19 березня. Доставка і реальні продажі в магазинах почнуться 26 березня, повідомляє 24 Канал.

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Судячи з усього, великої презентації не буде. Компанія представить смартфон через публікацію в блозі та появу відповідного товару в своєму інтернет-магазині. Раніше серія "a" була королем великої конференції I/O у травні, але зі зміною термінів виходу це змінюється.

Очікується, що Google Pixel 9a буде коштувати від 499 доларів у США за модель на 128 гігабайтів і 599 доларів за 256 гігабайтів.

Найбільша зміна дизайну цього року – панель камери. Минулі моделі були схожі на своїх дорожчих братів, але 9a, якщо вірити наявним витокам і рендерам, матиме блок датчиків тієї ж товщини, що й корпус, а не виступатиме над ним, як у Pixel 9 та 9 Pro.

Крім того, смартфон нарешті також матиме пласкі грані, а не скруглені, через які торішній пристрій був на рендерах схожий на роздуту кулю, хоча в реальності все виглядало нормально.



Google Pixel 9a / Рендер Android Headlines