Не перший випадок

Нещодавно користувач смартфона від Google поділився на Reddit неприємним досвідом використання Pixel 9 Pro, коли панель камери почала відклеюватися від корпусу. Власник пристрою стверджує, що купив його лише три місяці тому, до того ж пристрій був захищений захисною плівкою та чохлом з моменту придбання, повідомляє 24 Канал.

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У дописі також зазначено, що телефон ніколи не падав і не був пошкоджений, але проблема все одно виникла.



Дефект у Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit



Дефект у Pixel 9 Pro / Фото MohiFlaz на Reddit

Це не перший випадок подібної проблеми для серії Pixel, оскільки подібним невдалим досвідом поділився інший покупець Pixel 9 Pro ще в жовтні, де він розповів, що об'єктив камери спочатку почав запотівати в душі, а пізніше панель камери відокремилася від задньої панелі.

У першому випадку компанія Google відреагувала оперативно й видала заміну. Однак у цьому дописі користувач стверджує, що не зміг отримати хоча б якусь допомогу від компанії. За його словами, коли він зв'язався зі службою підтримки, там його "привітали з новим телефоном" і заявили, що "ви володієте ним понад 90 днів, насолоджуйтеся ним".

Той факт, що це вже друга така проблема, свідчить, що вона може повторюватися й надалі. Що її спричиняє, невідомо. Ймовірно, якщо це триватиме, Google доведеться вивчати проблему, щоб з'ясувати, з чиєї провини виникає дефект, оскільки це може серйозно вплинути на імідж бренду.

Нагадаємо, поточні Pixel 9 вийшли у серпні 2024 року замість традиційного жовтня. Компанія посунула терміни запуску для всієї лінійки, в тому числі й очікується, що останній смартфон серії A вийде також на кілька місяців раніше.