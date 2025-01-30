Когда выйдет Google Pixel 9a

Ранее мы уже слышали слухи, что Pixel 9a будет выпущен в середине марта. Теперь издание Android Headlines выпустило отчет, в котором сообщило, что смартфон будет доступен для предварительного заказа 19 марта. Доставка и реальные продажи в магазинах начнутся 26 марта, сообщает 24 Канал.

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Судя по всему, большой презентации не будет. Компания представит смартфон через публикацию в блоге и появление соответствующего товара в своем интернет-магазине. Ранее серия "a" была королем большой конференции I/O в мае, но с изменением сроков выхода это меняется.

Ожидается, что Google Pixel 9a будет стоить от 499 долларов в США за модель на 128 гигабайт и 599 долларов за 256 гигабайт.

Самое большое изменение дизайна этого года – панель камеры. Прошлые модели были похожи на своих более дорогих братьев, но 9a, если верить имеющимся утечкам и рендерам, будет иметь блок датчиков той же толщины, что и корпус, а не выступать над ним, как в Pixel 9 и 9 Pro.

Кроме того, смартфон наконец также будет иметь плоские грани, а не скругленные, из-за которых прошлогоднее устройство было на рендерах похоже на раздутый шар, хотя в реальности все выглядело нормально.



Google Pixel 9a / Рендер Android Headlines