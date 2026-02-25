Samsung Galaxy S26 Ultra змінює правила гри для флагманів: що нам показали на презентації

Samsung щойно представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra на заході в Сан-Франциско. Модель привертає увагу кількома помітними оновленнями, хоча багато з них ми дізналися заздалегідь з численних витоків. Що ж пропонує потенційний лідер ринку смартфонів 2026 року?

Які характеристики виділяють S26 Ultra?

Попри впізнаваний зовнішній вигляд, пристрій отримав кілька унікальних технологічних рішень, які раніше не зустрічалися в індустрії мобільних гаджетів. Користувачам пропонують оцінити баланс між витонченістю корпусу та внутрішньою потужністю, пише 24 Канал.

Найбільш обговорюваною особливістю Galaxy S26 Ultra стала технологія Privacy Display. Це не просто захисна плівка, а інтегрована в екран функція, яка працює на рівні пікселів. Вона автоматично розпізнає конфіденційні зони в додатках, наприклад, сповіщення або банківські операції, і робить їх невидимими для тих, хто дивиться на телефон під кутом – наприклад, у транспорті чи в кафе.

Як працює "дисплей конфіденційності": дивіться відео

Користувачі можуть вибрати стандартний або максимальний рівень приватності, хоча останній може дещо вплинути на контрастність зображення. Ця функція доступна виключно в моделі Ultra.



На цьому фото екран увімкнено / Фото PhoneArena



Samsung Galaxy S26 Ultra може затемнити як весь екран, так і окрему область / Фото 9to5google

Дизайн смартфона зазнав еволюційних змін: корпус став рекордно тонким – лише 7,9 міліметра, що значно менше порівняно з попередніми поколіннями. Вага пристрою становить 214 грамів, що робить його легшим за деяких головних конкурентів на ринку, пише PhoneArena.

Екран з діагоналлю 6,9 дюйма Dynamic AMOLED отримав заокруглені кути для зручнішого тримання в руці та підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Герц.



Екран Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото PhoneArena

Апаратна частина базується на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, адаптованому спеціально для пристроїв Galaxy. Смартфон пропонує від 12 до 16 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом до 1 терабайта.

Для стабільної роботи під навантаженням Samsung впровадила нову випаровувальну камеру, яка на 20 відсотків ефективніше відводить тепло.

Акумулятор залишився ємністю 5 000 міліампер-годин, проте тепер він підтримує швидку зарядку потужністю до 60 Ватів, що дозволяє зарядити пристрій до 75 відсотків за 30 хвилин.

Камери

Камери смартфона отримали суттєве оновлення світлосили. Головний сенсор на 200 мегапікселів тепер має апертуру f/1.4, що дозволяє захоплювати на 50 відсотків більше світла порівняно з попередньою моделлю. Це значно покращує якість зйомки вночі та дозволяє отримувати чіткі кадри без зайвих шумів.



Блок камер отримав невеличкий редизайн і тепер оточений острівцем / Фото PhoneArena

Окрім основної камери, система включає ультраширокий об'єктив на 50 мегапікселів та два телеоб'єктиви з оптичним наближенням 3 та 5 разів.

Фронтальна камера на 12 мегапікселів тепер краще обробляє текстуру шкіри та волосся завдяки новим алгоритмам штучного інтелекту.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото PhoneArena

Хоча більших сенсорів ми й не побачили, Samsung вирішила оснастити 200-мегапіксельний основний і 50-мегапіксельний надширококутний сенсори ширшими діафрагмами. Компанія зазначила, що завдяки цим змінам основна камера отримує на 47% більше світла, а телеоб'єктив з більшою фокусною відстанню – на 37% більше. Ці зміни відповідають загальній меті Samsung – забезпечити кращу якість зйомки в умовах низької освітленості.

Завдяки цим змінам Samsung очікує, що камера Galaxy S26 Ultra зможе більш інтелектуально обробляти зображення в умовах низької освітленості, зазначає 9to5google. Компанія як і раніше використовує штучний інтелект для роботи свого набору функцій "нічної фотографії", видаляючи візуальний шум із фотографій і відео, знятих кожним об'єктивом, шляхом націлювання на специфічні для об'єктива і фокусної відстані шаблони шуму. Хороша новина полягає в тому, що це цільове усунення шуму працюватиме на будь-якому пристрої Galaxy S26.

У функціях, пов'язаних з відео, Galaxy S26 Ultra пропонує щось нове під назвою "Super Steady". Ця функція працює за допомогою даних гіроскопа та акселерометра в режимі реального часу для фіксації горизонту. Samsung стверджує, що завдяки цьому S26 Ultra пропонує користувачам кращий досвід під час зйомки динамічних сцен.

Якщо такі зйомки вимагають значного редагування, Galaxy S26 Ultra пропонує можливість запису в кодеку APV. На додаток до професійного кодека, представленого в попередній моделі, APV зберігає якість відео при багаторазовому редагуванні. Це додаткова підтримка для більш професійного експорту.

Galaxy S26 Ultra буде використовувати інструменти Galaxy AI для редагування фотографій, як і попередня версія. Очікується, що з оновленням One UI 8.5, яке дебютує на новому телефоні, з'являться нові функції.

Операційна система та програмні фішки

Програмна оболонка One UI 8.5 зосереджена на функціях штучного інтелекту під загальною назвою Now.

Функція Now Nudge надає контекстні поради, наприклад, пропонуючи вільний час у календарі під час обговорення планів у чаті.

Now Brief створює персоналізовані підсумки дня на основі повідомлень користувача.

Також оновився інструмент Circle to Search, який тепер може розпізнавати кілька об'єктів одночасно, наприклад, окремі елементи одягу на людині.

Ціна та доступність

Ціна Galaxy S26 Ultra залишилася на рівні 1 299 доларів за базову модель, тоді як молодші версії S26 та S26+ подорожчали і тепер коштують від 899 доларів та 1 099 доларів відповідно.

В Україні ціни смартфонів коливаються від 65 000 – 74 000 гривень, згідно з даними на сайті samsungshop.com.ua.

Смартфони будуть доступні в кількох кольорах, серед яких фіолетовий, блакитний, білий та чорний, а також ексклюзивні сріблястий та рожеве золото для замовлень на офіційному сайті.

Офіційний старт продажів заплановано на 11 березня 2026 року.



Серія Samsung Galaxy S26 / Фото Samsung