Samsung може додати нову модель смартфона у свою лінійку наступного року

Компанія Samsung готує зміни для своєї основної лінійки флагманських смартфонів. Замість звичної трійки пристроїв, наступного року користувачі можуть побачити розширений модельний ряд.

Якою буде флагманська серія Galaxy S27 від Samsung?

Південнокорейський технологічний гігант планує змінити структуру серії Galaxy S, яка залишалася майже незмінною з 2020 року. Згідно з планами підрозділу мобільного досвіду, наступного року лінійка Galaxy S27 складатиметься з чотирьох моделей: стандартної, Plus, нової Pro та Ultra. Це рішення спрямоване на те, щоб надати споживачам ширший вибір та ефективніше конкурувати з компанією Apple, яка вже тривалий час використовує систему з чотирьох пристроїв, пише AndroidAuthority.

Нова модель із приставкою Pro місце між версіями Plus та Ultra. Основна ідея полягає в тому, щоб запропонувати користувачам більшість передових технологій найдорожчого смартфона, але без деяких специфічних функцій. Зокрема, модель Pro успадкує від Ultra майже всі ключові характеристики, проте залишиться без підтримки електронного пера S Pen. Такий підхід дозволить створити пристрій для тих, хто прагне максимальної продуктивності та найкращих камер, але не потребує функціональності стилуса.

Однією з ключових особливостей майбутнього Galaxy S27 Pro має стати технологія дисплея конфіденційності (Privacy Display), яка вже викликала значний інтерес у поточному поколінні смартфонів. Спочатку ця інновація з'явилася в моделі Galaxy S26 Ultra, а тепер виробник планує розширити її використання на два топові пристрої нової серії.

Очікується, що модель Pro також отримає технології, які суттєво відрізнятимуть її від базової та Plus-версій, як це було з 200-мегапіксельною камерою в попередніх поколіннях Ultra, пише ETNews.

Боротьба з Apple та інші причини

Рішення про додавання нової моделі є стратегічним кроком, а не простою заміною існуючих пристроїв. Раніше компанія експериментувала з випуском Galaxy S25 Edge, який був тоншим за звичайні смартфони й мав замінити версію Plus. Однак після аналізу реакції споживачів від планів заміни відмовилися, повернувшись до класичної моделі Plus. Тепер же Galaxy S27 Pro створюється саме як доповнення до наявної системи, щоб максимально охопити ринок.

Крім конкуренції з Apple, за розширенням лінійки можуть стояти й економічні чинники. Аналітики припускають, що поява моделі Pro може слугувати певним буфером на випадок підвищення вартості Galaxy S27 Ultra. Враховуючи глобальну кризу на ринку оперативної пам'яті, ціни на флагманські пристрої продовжують зростати, тому наявність доступнішого варіанта з галузі преміум дозволить зберегти лояльність покупців.

Точні технічні характеристики, такі як розмір екрана, ще остаточно не визначені.