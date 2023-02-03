Samsung, Google та Qualcomm разом створять платформу змішаної реальності

На технологічному ринку з'явилося нове партнерство. Samsung, яка багато років є чи не найкращим другом Google, на своїй презентації Galaxy Unpacked оголосила, що разом із Qualcomm три компанії займуться створенням платформи змішаної реальності.

Представники компаній заявляють, що працюють над створенням нової ери, що стирає межу між фізичним і цифровим світом.

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Що відомо

З нашою технологією Snapdragon XR, дивовижними продуктами Samsung і досвідом Google ми маємо основу, щоб зробити цю можливість реальністю,

– заявив генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон.

Старший віцепрезидент Google з платформ та екосистем Хіроші Локгаймер зазначив, що компанія інвестує значні кошти в AR та VR, і стосується це як самого досвіду, так і технологій, які його забезпечать. За словами Локгаймера, це партнерство забезпечить створення технології наступного покоління.

Те Мун Ро, президент і глава мобільного підрозділу Samsung підкреслив, що наразі оголошення про партнерство має лише декларативний характер, але кожна компанія привнесе свій власний досвід у створення платформи змішаної реальності.

Конкуренти

У січні стало відомо, що гарнітура змішаної реальності від Apple зможе працювати як монітор для Mac. При цьому гаджет, який коштуватиме, ймовірно, 3000 доларів, отримає підтримку управління жестами та поглядом.

Свій аналог під назвою Cambria розробляє і Meta. Вона працює одразу з віртуальною і доповненою реальностями. Гарнітура стане "перепусткою" до власного метаверсу компанії.

Що конкретно збираються створити компанії, поки неясно – всі пояснення дуже розмиті. Однак всі три мають достатньо грошей та людських ресурсів, щоб розробити щось дійсно проривне та корисне. Партнерство явно прагне конкурувати з Apple та Meta, а також цілим рядом метаверсів, які останнім часом з'являються одне за одним.