Представники компаній заявляють, що працюють над створенням нової ери, що стирає межу між фізичним і цифровим світом.
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Що відомо
З нашою технологією Snapdragon XR, дивовижними продуктами Samsung і досвідом Google ми маємо основу, щоб зробити цю можливість реальністю,
– заявив генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон.
Старший віцепрезидент Google з платформ та екосистем Хіроші Локгаймер зазначив, що компанія інвестує значні кошти в AR та VR, і стосується це як самого досвіду, так і технологій, які його забезпечать. За словами Локгаймера, це партнерство забезпечить створення технології наступного покоління.
Те Мун Ро, президент і глава мобільного підрозділу Samsung підкреслив, що наразі оголошення про партнерство має лише декларативний характер, але кожна компанія привнесе свій власний досвід у створення платформи змішаної реальності.
Конкуренти
- У січні стало відомо, що гарнітура змішаної реальності від Apple зможе працювати як монітор для Mac. При цьому гаджет, який коштуватиме, ймовірно, 3000 доларів, отримає підтримку управління жестами та поглядом.
- Свій аналог під назвою Cambria розробляє і Meta. Вона працює одразу з віртуальною і доповненою реальностями. Гарнітура стане "перепусткою" до власного метаверсу компанії.