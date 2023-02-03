Представники компаній заявляють, що працюють над створенням нової ери, що стирає межу між фізичним і цифровим світом.

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Що відомо

З нашою технологією Snapdragon XR, дивовижними продуктами Samsung і досвідом Google ми маємо основу, щоб зробити цю можливість реальністю,

– заявив генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон.

Старший віцепрезидент Google з платформ та екосистем Хіроші Локгаймер зазначив, що компанія інвестує значні кошти в AR та VR, і стосується це як самого досвіду, так і технологій, які його забезпечать. За словами Локгаймера, це партнерство забезпечить створення технології наступного покоління.

Те Мун Ро, президент і глава мобільного підрозділу Samsung підкреслив, що наразі оголошення про партнерство має лише декларативний характер, але кожна компанія привнесе свій власний досвід у створення платформи змішаної реальності.

Що конкретно збираються створити компанії, поки неясно – всі пояснення дуже розмиті. Однак всі три мають достатньо грошей та людських ресурсів, щоб розробити щось дійсно проривне та корисне. Партнерство явно прагне конкурувати з Apple та Meta, а також цілим рядом метаверсів, які останнім часом з'являються одне за одним.

Конкуренти