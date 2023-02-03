Представители компаний заявляют, что работают над созданием новой эры, стирающей границу между физическим и цифровым миром.
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Что известно
С нашей технологией Snapdragon XR, удивительными продуктами Samsung и опытом Google мы имеем основу, чтобы сделать эту возможность реальностью,
– заявил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.
Старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локгаймер отметил, что компания инвестирует значительные средства в AR и VR, и касается это как самого опыта, так и технологий, которые его обеспечат. По словам Локгаймера, данное партнерство обеспечит создание технологии следующего поколения.
Мун Ро, президент и глава мобильного подразделения Samsung подчеркнул, что в настоящее время объявление о партнерстве носит лишь декларативный характер, но каждая компания привнесет свой собственный опыт в создание платформы смешанной реальности.
Конкуренты
- В январе стало известно, что гарнитура смешанной реальности от Apple сможет работать в качестве монитора для Mac. При этом гаджет, который обойдется, вероятно, в 3000 долларов, получит поддержку управления жестами и взглядом.
- Свой аналог под названием Cambria разрабатывает и Meta. Она работает сразу с виртуальной и дополненной реальностями. Гарнитура станет "пропуском" в собственный метаверс компании.