Samsung готує ноутбуки Galaxy Book на Android

Samsung працює над новими ноутбуками Galaxy Book, які використовуватимуть Android замість звичного Windows. Пристрої отримають оболонку One UI та глибшу інтеграцію з екосистемою компанії.

Samsung планує розширити свою лінійку ноутбуків Galaxy Book моделями на базі Android. За попередньою інформацією, нові пристрої працюватимуть на Android 17 із фірмовою оболонкою One UI 9. Водночас компанія не відмовляється від Windows – нові моделі стануть доповненням до існуючого портфоліо. Про це пише GSMarena.

Навіщо Samsung переносить Android на ноутбуки?

Samsung уже має досвід роботи з ноутбуками на ChromeOS, але, ймовірно, готується перейти на нову версію системи від Google, відому під кодовою назвою Aluminium OS, яка базується на Android. Такий підхід може допомогти компанії уніфікувати користувацький досвід між різними пристроями.

Зараз Samsung використовує кілька операційних систем одночасно – Android, Windows, Tizen і ChromeOS. Це ускладнює створення єдиної екосистеми. Перехід частини ноутбуків на Android із One UI дозволить зробити інтерфейс більш узгодженим із смартфонами, планшетами, телевізорами і розумними годинниками бренду.

Як пише Sammobile, очікується, що нові Galaxy Book з Android вийдуть у трьох варіантах – бюджетному, середньому і флагманському. Топова модель, за чутками, отримає тонкий і преміальний дизайн. Водночас Samsung може скоригувати підхід до зовнішнього вигляду з огляду на популярність нових конкурентів на ринку.

Ноутбуки також повинні отримати функції Galaxy AI, які вже доступні на інших пристроях компанії. Окрему увагу приділять розвитку Samsung DeX – очікується покращена версія для підвищення продуктивності та краща інтеграція з телефонами і планшетами Galaxy.

Точна дата релізу новинок поки не розкривається. Ймовірно, більше деталей з’явиться після конференції Google I/O, де можуть представити Android 17 і нову версію ChromeOS. У такому випадку перші ноутбуки Samsung з One UI можуть з’явитися до кінця 2026 року.