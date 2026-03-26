Компанія Samsung випустила на ринок те, чого від неї найменьше очікували

Samsung відкрила доступ до свого браузера для Windows після бета-тестування. Програма отримала інтеграцію зі штучним інтелектом і можливість працювати між різними пристроями, але з певними обмеженнями.

Компанія Samsung офіційно запустила браузер Samsung Internet для Windows після кількох місяців тестування. Раніше він був доступний переважно на смартфонах Galaxy, а тепер має забезпечити єдиний досвід користування між телефоном і ПК. Про це пише Android police.

Як працює браузер Samsung з AI на комп’ютерах?

Головна ідея – безшовна синхронізація. Користувач може почати перегляд сторінки на смартфоні, а потім продовжити на комп’ютері. Це працює за аналогією з Google Chrome або Safari, які вже давно пропонують подібні функції у своїх екосистемах.

Втім, повний набір можливостей доступний не всім. Для цього потрібен акаунт Samsung, а функції міжпристроєвої синхронізації наразі обмежені ноутбуками Galaxy Book і працюють через застосунок Samsung Continuity Service. У компанії обіцяють розширити підтримку на інші пристрої в майбутньому.

Браузер також інтегрується з Samsung Pass, що дозволяє автоматично підставляти логіни та платіжні дані. Це спрощує авторизацію і покупки без необхідності вручну вводити інформацію.

Окрему увагу приділили можливостям штучного інтелекту. Завдяки інтеграції з Perplexity браузер отримав так звані agentic AI-функції. Вони дозволяють розуміти контекст сторінок, активність у вкладках і навіть історію переглядів.

Наприклад, якщо користувач планує поїздку і відкрив кілька сторінок про Сеул, він може викликати AI-панель і попросити скласти маршрут. Браузер проаналізує відкриті вкладки та запропонує релевантний план.

Як пише The meridiem, схожий підхід вже використовує Gemini у Chrome – система збирає інформацію з різних вкладок і допомагає швидше знаходити потрібні дані.

Крім того, AI у Samsung Internet працює і з історією переглядів. Замість пошуку за URL користувач може описати, що саме шукає, і браузер знайде відповідні сторінки.

Нова версія браузера підтримує Windows 11 та Windows 10 (починаючи зі збірки 1809). При цьому AI-функції доступні як на ПК, так і на Android-пристроях, що підсилює інтеграцію в екосистемі Samsung.