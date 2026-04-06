Прощавайте, повідомлення від Samsung: їх додаток для повідомлень припинить роботу

Samsung оголосила про припинення роботи свого стандартного додатка для SMS. Компанія поступово переводить користувачів на інше рішення, яке вже стало основним на нових смартфонах бренду.

Компанія Samsung підтвердила, що додаток Samsung Messages буде офіційно закритий у липні 2026 року. Це рішення не стало несподіванкою, адже останні покоління смартфонів бренду вже постачаються з іншим месенджером за замовчуванням. Про це пише GSMarena.

Чому Samsung відмовляється від власного додатка?

У повідомленні на своєму сайті Samsung рекомендує користувачам перейти на Google Messages і зробити його основним додатком для обміну повідомленнями. Саме він поступово замінює фірмове рішення компанії.

Користувачам радять перевірити сам додаток Samsung Messages, щоб дізнатися точну дату припинення роботи на їхньому пристрої. Водночас компанія уточнила, що смартфони з Android 11 або старішими версіями операційної системи не підпадають під ці зміни – на них сервіс продовжить працювати.

Як говориться на сайті Samsung, перехід на Google Messages вже фактично завершений у нових моделях. Зокрема, серії Samsung Galaxy S25, а також складні смартфони Galaxy Z Fold6 і Galaxy Z Flip6 виходять із попередньо встановленим месенджером від Google.

Ще раніше компанія почала відмовлятися від власного додатка на ринку США – цей процес стартував із лінійки Samsung Galaxy S22.

Таким чином, Samsung остаточно переходить на екосистему Google для обміну повідомленнями, що дозволяє стандартизувати досвід користувачів і зосередитися на інших функціях своїх пристроїв.