Рекламний банер майбутньої презентації Samsung просочився в мережу й підтвердив чутки

Уже в січні ми побачимо нові смартфони Samsung, а разом з ними, як стверджують чутки, низку інших продуктів. Найновіший витік інформації підтвердив аж три ранні припущення.

Що ми тепер знаємо

На зображенні, яке зараз поширюється інтернетом, видно скруглені кути чотирьох смартфонів. Крім того, ми бачимо дату, яку раніше вже називали інсайдери, пише 24 Канал.

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Злите зображення, яке нібито анонсуватиме презентацію / Фото інсайдера Евана Бласса, отримане, ймовірно, від Samsung

Ось які висновки ми можемо зробити з цього зображення:

По-перше, цього року ми отримаємо не три смартфони у лінійці, а чотири. Ймовірно, до Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra додасться Galaxy S25 Slim, про який вже досить давно ходять чутки. Це пристрій, який повинен мати найтонший корпус в історії смартфонів компанії, але для цього він, імовірно, пожертвує деякими характеристиками, такими як обсяг батареї, кількість камер, мікрофонів, динаміків та інших технологій. Очікується, що це буде суміш компромісів.

По-друге, картинка підтвердила чутки про те, що дизайн Galaxy S25 Ultra зміниться. Він завжди вирізнявся серед усіх інших смартфонів компанії своїми гострішими кутами. Багато кому таке рішення не подобалося, однак це робило смартфон впізнаваним серед усіх інших брендів.



Galaxy S24 Ultra зображено, а ймовірний Galaxy S25 Ultra – праворуч / Колаж 24 Каналу

Нарешті, третій важливий факт – це дата презентації. Згідно з цим злитим зображенням, вона пройде 22 січня 2025 року, як і передбачалося раніше. Очікується, що місцем проведення буде Сан-Хосе, Каліфорнія, як і торік.

Крім смартфонів, компанія повинна показати гарнітуру змішаної реальності Galaxy XR під кодовою назвою "Project Moohan", яку вона сама затизерила трохи раніше.

Невідомо, чи має Samsung для нас якісь сюрпризи, які досі не потрапили у витоки.