Як це буде

Перш за все стало відомо, що Samsung може обрати те саме місце для проведення заходу Galaxy Unpacked 2025, що й минулого разу. Торік його провели в Сан-Хосе, Каліфорнія, щоб представити серію Galaxy S24 та анонсувати розумний перстень Galaxy Ring. Хоча раніше ми також чули про Сан-Франциско, інсайдер, відомий як Alvin, пише, що все-таки подія відбудеться на старому місці, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з джерелом, на трансляцію слід очікувати 22 січня 2025 року, в середу. Точний час – 20:00 за Києвом.

Цього разу ми побачимо лінійку нових смартфонів: Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra з оновленим дизайном . Ціна на серію S25 зросте майже по всьому світу, але може лишитися незмінною в Європі, як повідомляли попередні витоки.

та . Ціна на серію S25 зросте майже по всьому світу, але може лишитися незмінною в Європі, як повідомляли попередні витоки. Раніше також ходили чутки про S25 Slim, однак Alvin про нього не згадує. Slim – це нібито нова модель у лінійці, яка запропонує найменшу в історії бренду Galaxy товщину корпусу. Це повинно позначитися на характеристиках, але може сподобатися тим користувачам, які не переймаються потужністю й тривалістю роботи, але люблять стиль і дизайн. Якщо смартфон дійсно вийде, то він стане прямим конкурентом iPhone 17 Air, який також нібито розробляється в Apple.

Крім того, на заході Unpacked 2025 компанія також може розкрити свою першу гарнітуру розширеної реальності, яка поки що відома під назвою "Project Moohan". Термін "розширена реальність" (XR) включає в себе віртуальну реальність (VR) і доповнену реальність (AR). Як і передбачалося, компанія вже зробила стриманий анонс, показавши нам дизайн гарнітури після того, як Google спочатку розкрив свою операційну систему Android XR, розроблену спеціально створену для таких пристроїв.



Project Moohan, що корейською означає нескінченність / Фото Samsung

Наразі про новий продукт відомо лише те, що він створюється в партнерстві з Qualcomm та Google. Якщо остання, як зрозуміло, відповідає за операційну систему, то перша, швидше за все, постачатиме для гарнітури свої процесори.