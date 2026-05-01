Samsung очікує ще більший дефіцит пам'яті

Samsung прогнозує подальше погіршення ситуації з дефіцитом оперативної пам'яті та накопичувачів. За оцінками компанії, розрив між попитом і пропозицією лише зростатиме після 2027 року.

Samsung Electronics очікує, що глобальний дефіцит пам'яті, зокрема DRAM і SSD, не лише збережеться, а й стане ще відчутнішим у найближчі роки. Представники компанії заявили аналітикам, що вже зараз попит перевищує пропозицію, а до 2027 року цей розрив ще більше збільшиться. Про це пише PCworld.

Дивіться також Samsung готує ноутбуки Galaxy Book на Android

Чому дефіцит пам'яті тільки посилюється?

За словами віцепрезидента підрозділу напівпровідників Кім Дже Джуна, навіть поточні замовлення на 2027 рік свідчать про те, що виробники не зможуть повністю задовольнити попит. Це означає, що ситуація на ринку пам'яті залишатиметься напруженою ще тривалий час.

Попри короткочасне зниження цін на RAM раніше, нинішні тенденції свідчать, що це було тимчасове явище. У майбутньому як споживачі, так і бізнес можуть зіткнутися з підвищенням вартості пам'яті та обмеженою доступністю компонентів.

Водночас для самої Samsung така ситуація виявилася вигідною. У першому кварталі 2026 року операційний прибуток її напівпровідникового підрозділу досяг близько 53,7 трильйона вон, що еквівалентно приблизно 36,5 мільярда доларів. Це у 49 разів більше, ніж у попередньому кварталі, що пояснюється високим попитом і дефіцитом продукції.

Як пише Mashable, таким чином, глобальний ринок пам'яті входить у фазу тривалого дисбалансу, який впливатиме як на ціни, так і на доступність техніки в найближчі роки.