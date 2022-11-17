Нові дані підтверджують відмову Samsung від власних процесорів Exynos

Ранні чутки, що стверджували, ніби Samsung планує відмовитися від процесорів власного виробництва, підтвердилися завдяки сервісу тестування Geekbench. Аналітики знайшли там перші дані про нові флагмани компанії.

Ще до виходу смартфона більшість розробників "проганяють" свої смартфони через популярні бенчмарки – сервіси тестування продуктивності. Часом це дозволяє додатково прорекламувати новий ґаджет, якщо його результати виявляться кращими, ніж у конкурентів. Так сталося і з моделями Samsung SM-S918B та Samsung SM-S918U. Ці артикули відповідають майбутнім моделям Galaxy S23 Ultra для США та інших країн.

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Що відомо

З отриманих на Geekbench даних стало ясно, що Samsung не встановлюватиме власні процесори в нову лінійку флагманів.

Південнокорейський виробник використовує різні процесори для різних ринків. У смартфонах, що продаються на території США, Канади та Китаю, зазвичай встановлені чипи Snapdragon, а для всіх інших країн виробляються девайси з Exynos. Однак у майбутній лінійці Galaxy S23 це правило, схоже, втратить актуальність. База Geekbench показує, що обидві версії Galaxy S23 Ultra оснащені чипом Qualcomm Snapdragon, і жодна з них не використовує Exynos. Ця інформація відповідає більш раннім чуткам про відмову Samsung від своїх чипів.

Компанія має велику кількість інших, бюджетних, моделей смартфонів і може продовжити використовувати SoC Exynos у них, однак поки що інформації про це немає.

Джерело зазначає, що більшість покупців хотіли б отримати саме чип від Snapdragon у своєму новенькому флагманському смартфоні Samsung, тому компанія вирішила повністю перейти на них. Судячи з інсайдів, лінійка Galaxy S23 отримає SoC Snapdragon 8 Gen 2, який був представлений кілька днів тому.