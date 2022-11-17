Ще до виходу смартфона більшість розробників "проганяють" свої смартфони через популярні бенчмарки – сервіси тестування продуктивності. Часом це дозволяє додатково прорекламувати новий ґаджет, якщо його результати виявляться кращими, ніж у конкурентів. Так сталося і з моделями Samsung SM-S918B та Samsung SM-S918U. Ці артикули відповідають майбутнім моделям Galaxy S23 Ultra для США та інших країн.

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Що відомо

З отриманих на Geekbench даних стало ясно, що Samsung не встановлюватиме власні процесори в нову лінійку флагманів.

Південнокорейський виробник використовує різні процесори для різних ринків. У смартфонах, що продаються на території США, Канади та Китаю, зазвичай встановлені чипи Snapdragon, а для всіх інших країн виробляються девайси з Exynos. Однак у майбутній лінійці Galaxy S23 це правило, схоже, втратить актуальність. База Geekbench показує, що обидві версії Galaxy S23 Ultra оснащені чипом Qualcomm Snapdragon, і жодна з них не використовує Exynos. Ця інформація відповідає більш раннім чуткам про відмову Samsung від своїх чипів.

Компанія має велику кількість інших, бюджетних, моделей смартфонів і може продовжити використовувати SoC Exynos у них, однак поки що інформації про це немає.

Джерело зазначає, що більшість покупців хотіли б отримати саме чип від Snapdragon у своєму новенькому флагманському смартфоні Samsung, тому компанія вирішила повністю перейти на них. Судячи з інсайдів, лінійка Galaxy S23 отримає SoC Snapdragon 8 Gen 2, який був представлений кілька днів тому.