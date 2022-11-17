Еще до выхода смартфона большинство разработчиков "прогоняют" свои смартфоны через популярные бенчмарки – сервисы тестирования производительности. Иногда это позволяет дополнительно прорекламировать новый гаджет, если его результаты окажутся лучше, чем у конкурентов. Так случилось и с моделями Samsung SM-S918B и Samsung SM-S918U. Эти артикулы соответствуют будущим моделям Galaxy S23 Ultra для США и других стран.

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Что известно

Из полученных на Geekbench данных стало ясно, что Samsung не будет устанавливать собственные процессоры в новую линейку флагманов.

Южнокорейский производитель использует разные процессоры для разных рынков. В смартфонах, продаваемых на территории США, Канады и Китая, обычно установлены чипы Snapdragon, а для всех других стран производятся девайсы из Exynos. Однако в будущей линейке Galaxy S23 это правило, похоже, утратит актуальность. База Geekbench показывает, что обе версии Galaxy S23 Ultra оснащены чипом Qualcomm Snapdragon, и ни одна из них не использует Exynos. Эта информация отвечает более ранним слухам об отказе Samsung от своих чипов.

Компания выпускает много других, бюджетных моделей смартфонов и может продолжить использовать SoC Exynos в них, однако пока информации об этом нет.

Источник отмечает, что большинство покупателей хотели бы получить именно чип от Snapdragon в своем новом флагманском смартфоне Samsung, поэтому компания решила полностью перейти на них. Судя по инсайдам, линейка Galaxy S23 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2, который был представлен несколько дней назад