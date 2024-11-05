Хочете доступний складаний смартфон? Samsung готує саме такий на 2025 рік

Смартфони з гнучкими екранами, які можна скласти вдвоє, не отримали очікуваної популярності. По-перше, багато хто не розуміє, навіщо вони взагалі потрібні. По-друге, вони мають більше компромісів і недоліків, ніж звичайні пристрої з одним екраном. Нарешті, по-третє, вони часто дорожчі, ніж навіть найдорожчий iPhone. Принаймні одне з цього списку скоро може змінитися.

Що це буде

Нові чутки свідчать, що Samsung планує аж три доповнення до своєї лінійки у 2025 році. Спочатку згадується тонка версія флагмана Galaxy S25 "Slim", про який повідомлялося ще минулого тижня. Потім – дешевий Galaxy Flip FE (складається як старі телефони-жабки). І нарешті, ще один варіант Galaxy Fold 7 (складається, як книга), повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Naver.

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Цікаво, що ці дані про дешевий Flip підтверджують два інших інсайдери, Jukanlosreve у соцмережі X та Макс Ямбор, який раніше заявляв, що у 2025 році в лінійці Samsung з'явиться щонайменше один додатковий складаний смартфон.

Це вельми логічно для компанії Samsung, адже її складані пристрої смартфони існують на ринку вже багато років, але досі утримують свою ціну вище тисячі доларів, ніби це нова й неосвоєна технологія. Крім того, торік компанія підняла ціну на модель Flip. Тим часом такі конкуренти, як Motorola, вже пропонують свої дешевші аналоги за 699 доларів та навіть менше, якщо ви натрапите на достатньо гарний розпродаж.

Джерело заявляє, що всі три смартфони повинні вийти саме у 2024 році.

Незрозуміло, чи Galaxy Fold також піде тим же шляхом і представить дешевший варіант. Однак враховуючи, що в списку на наступний рік є "додаткова лінійка Galaxy Fold", це може бути саме він.