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Логіка, що стоїть за цим, полягає в тому, щоб відокремити "інноваційні поворотні моменти" компанії та виділити її найбільш технологічні пристрої серед усіх інших. Директор відділу глобального маркетингу Samsung Electronics Лі Янг Хі раніше говорив: "Galaxy має так багато лінійок, що, наскільки я розумію, люди очікують нової назви, коли настає інноваційний поворотний момент". Ідея нового брендингу для пристроїв преміумкласу дозволила б здійснити цей поділ, пише корейське видання E-Today.

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Журналісти порівняли ці плани з тим, як Hyundai Motors виділила люксовий бренд Genesis серед свого автомобільного модельного ряду. Це спрацювало й дозволило компанії підвищити впізнаваність на ринку. Тож такий крок з боку Samsung може сприяти "посиленню іміджу преміумкласу шляхом сегментації бренду Galaxy".

Проблема полягає в тому, що і смартфони вартістю 100 000 вон, і понад 2 мільйони вон називаються Galaxy. Вони змушені програвати в конкуренції брендів iPhone, який має лише продукти преміумкласу,

– пише E-Today.

Наразі жодних варіантів імовірної нової назви не повідомляють. Нагадаємо, Samsung використовує бренд Galaxy для всіх смартфонів з 2009 року. Щоб розрізняти різні цінові сегменти, вона додає до бренду букву – A, M, F, S та Z. Останню, яка використовується для складаних смартфонів, скасували в деяких країнах після російського вторгнення в Україну, тож тепер ці пристрої відомі просто як Galaxy Flip та Galaxy Fold з відповідним номером покоління.

Назва Galaxy є знаковою частиною не лише для Samsung, але й для ринку смартфонів в цілому, але в світлі мінливого ринку, тривалого падіння популярності та прибутків Samsung і боротьби з iPhone в США, не важко зрозуміти, чому Samsung розглядає новий варіант брендингу.