Як це буде

Хоча зміни не критичні, все ж вони помітні й можуть сподобатися багатьом користувачам, які цьогоріч розхвалили аналогічні зміни у смартфонах Google.

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Як можна бачити на неофіційних рендерах нижче, оновлений Galaxy S25 Ultra нарешті вперше матиме плоскі бічні рамки. Нинішні флагмани мають пласкі лише верхню та нижню рамку, завдяки чому їх можна поставити вертикально. Однак бічні останніми роками отримували м’які вигини на лівому та правому краях.

Крім того, ми, можливо, попрощаємось із гострими кутами, адже тепер вони можуть стати скругленими і не будуть неприємно вдавлюватися в долоню.



Рендери Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks



Рендери Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks



Рендери Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks

Очікується, що смартфон буде легшим за попереднє покоління — 219 грамів замість 232 грамів торік.

Він матиме розміри 162,8 x 77,6 x 8,2 міліметра проти Galaxy S24 Ultra, який має розміри 162,3 x 79,0 x 8,6 міліметра.

Galaxy S25 Ultra він буде оснащений тим самим 6,8-дюймовим дисплеєм, але нас знову чекають ще тонші рамки. На рендерах добре видно, наскільки вони мізерні.

Рендер Galaxy S25 Ultra: відео

Що стосується камер, то тут змін майже немає – хіба що об'єктиви виступають трішечки більше, буквально на якусь частинку міліметра. Але варто зазначити, що інший інсайдер, Ice Universe, каже, що фактичне розташування камер може виглядати дещо інакше, ніж на зображенні, адже зараз достеменно невідомо, якими вони будуть.

В будь-якому випадку, реліз Galaxy S25 Ultra очікується не раніше січня, тож компанія ще має вдосталь часу, щоб внести зміни в прототипи.