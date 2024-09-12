Как это будет

Хотя изменения не критичны, все же они заметны и могут понравиться многим пользователям, которые в этом году расхвалили аналогичные изменения в смартфонах Google.

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Как можно видеть на неофициальных рендерах ниже, обновленный Galaxy S25 Ultra наконец впервые будет иметь плоские боковые рамки. Нынешние флагманы имеют плоские только верхнюю и нижнюю рамку, благодаря чему их можно поставить вертикально. Однако боковые в последние годы получали мягкие изгибы на левом и правом краях.

Кроме того, мы, возможно, попрощаемся с острыми углами, ведь теперь они могут стать скругленными и не будут неприятно вдавливаться в ладонь.



Рендеры Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks



Рендеры Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks



Рендеры Galaxy S25 Ultra / Фото OnLeaks

Ожидается, что смартфон будет легче предыдущего поколения - 219 граммов вместо 232 граммов в прошлом году.

Он будет иметь размеры 162,8 x 77,6 x 8,2 миллиметра против Galaxy S24 Ultra, который имеет размеры 162,3 x 79,0 x 8,6 миллиметра.

Galaxy S25 Ultra он будет оснащен тем же 6,8-дюймовым дисплеем, но нас снова ждут еще более тонкие рамки. На рендерах хорошо видно, насколько они мизерные.

Рендер Galaxy S25 Ultra: видео

Что касается камер, то здесь изменений почти нет – разве что объективы выступают немножечко больше, буквально на какую-то частичку миллиметра. Но стоит отметить, что другой инсайдер, Ice Universe, говорит, что фактическое расположение камер может выглядеть несколько иначе, чем на картинке, ведь сейчас доподлинно неизвестно, какими они будут.

В любом случае релиз Galaxy S25 Ultra ожидается не раньше января, поэтому компания еще имеет достаточно времени, чтобы внести изменения в прототипы.