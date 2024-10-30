Детали

Логика, стоящая за этим, заключается в том, чтобы отделить "инновационные поворотные моменты" компании и выделить ее наиболее технологичные устройства среди всех остальных. Директор отдела глобального маркетинга Samsung Electronics Ли Янг Хи ранее говорил: "Galaxy имеет так много линеек, что, насколько я понимаю, люди ожидают нового названия, когда наступает инновационный поворотный момент". Идея нового брендинга для устройств премиум-класса позволила бы осуществить это разделение, пишет корейское издание E-Today.

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Журналисты сравнили эти планы с тем, как Hyundai Motors выделила люксовый бренд Genesis среди своего автомобильного модельного ряда. Это сработало и позволило компании повысить узнаваемость на рынке. Поэтому такой шаг со стороны Samsung может способствовать "усилению имиджа премиум-класса путем сегментации бренда Galaxy".

Проблема заключается в том, что и смартфоны стоимостью 100 000 вон, и более 2 миллионов вон называются Galaxy. Они вынуждены проигрывать в конкуренции брендов iPhone, который имеет только продукты премиум-класса,

– пишет E-Today.

Сейчас никаких вариантов вероятного нового названия не сообщают. Напомним, Samsung использует бренд Galaxy для всех смартфонов с 2009 года. Чтобы различать различные ценовые сегменты, она добавляет к бренду букву – A, M, F, S и Z. Последнюю, которая используется для складных смартфонов, отменили в некоторых странах после российского вторжения в Украину, и теперь эти устройства известны просто как Galaxy Flip и Galaxy Fold с соответствующим номером поколения.

Название Galaxy является знаковой частью не только для Samsung, но и для рынка смартфонов в целом, но в свете меняющегося рынка, длительного падения популярности и доходов Samsung и борьбы с iPhone в США, нетрудно понять, почему Samsung рассматривает новый вариант брендинга.