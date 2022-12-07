Влада Сан-Франциско відкликала дозвіл на застосування летальної зброї роботами

Наглядова міська рада Сан-Франциско скасувала ухвалене раніше рішення, яке давало змогу поліції застосовувати роботів із летальною зброєю для усунення злочинців. Воно викликало протести з боку мешканців міста та правозахисних організацій.

Однак радіти громаді міста ще зарано. Скасування рішення може мати тимчасовий характер – питання направлено на подальше обговорення.

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Дозвіл на застосування роботів-убивць

Спочатку міська рада дозволила Департаменту поліції Сан-Франциско застосовувати дистанційно керованих роботів "як летальний засіб, коли неминуча загибель громадян або офіцерів". Представник місцевої поліції заявив, що правоохоронні органи можуть встановлювати вибухівку на роботів, призначених для розмінування, дезорієнтації або нейтралізації озброєного або небезпечного підозрюваного, "щоб врятувати або запобігти подальшій загибелі ні в чому не винних людей".

Прецедент у країні вже був: 2016 року в техаському Далласі людину, яка застрелила п'ятьох поліцейських, ліквідували за допомогою замінованого робота-сапера.

Критика рішення

Ініціатива зазнала різкої критики з боку правозахисників, які побачили в ній черговий прояв мілітаризації правоохоронних органів США: вони заявили, що подібна практика "без нагальної потреби ставить під загрозу життя людей", а суспільство "відчуває дискомфорт під час використання озброєних роботів у будь-якій ситуації".

Таке застосування машин вони назвали "чудовим прикладом моделі ескалації та мілітаризації поліції". Ці аргументи, схоже, знайшли відгук серед членів міської ради, і в правильності свого рішення почали сумніватися навіть ті, хто раніше проголосував за нього.

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Раніше у Новій Зеландії місцева поліція Окленда також заявила про бажання озброїти роботів-саперів. Історія має чимало паралелей, адже новозеландська поліція посилалася саме на інцидент у Далласі. Правоохоронці заявили, що "таких заходів вимагає реальність".

Громада Окленда також виступила проти такого дозволу та закликала владу не дозволяти поліції озброювати роботів.