Однако радоваться общине города еще рано. Отмена решения может носить временный характер – вопрос направлен на дальнейшее обсуждение.

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Разрешение на применение роботов-убийц

Сначала городской совет разрешил Департаменту полиции Сан-Франциско применять дистанционно управляемых роботов "как летальное средство, когда неизбежна гибель граждан или офицеров". Представитель местной полиции заявил, что правоохранительные органы могут устанавливать взрывчатку на роботов, предназначенных для разминирования, дезориентации или нейтрализации вооруженного либо опасного подозреваемого, "чтобы спасти или предотвратить дальнейшую гибель ни в чем неповинных людей".

Прецедент в стране уже был: в 2016 году в техасском Далласе человека, застрелившего пятерых полицейских, ликвидировали с помощью заминированного робота-сапера.

Критика решения

Инициатива подверглась резкой критике со стороны правозащитников, увидевших в ней очередное проявление милитаризации правоохранительных органов США: они заявили, что подобная практика "без необходимости ставит под угрозу жизнь людей", а общество "испытывает дискомфорт при использовании вооруженных роботов в любой ситуации".

Такое применение машин они назвали "прекрасным примером модели эскалации и милитаризации полиции". Эти аргументы, похоже, нашли отклик среди членов городского совета, и в правильности своего решения стали сомневаться даже те, кто раньше проголосовал за него.

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Ранее в Новой Зеландии местная полиция Окленда также заявила о желании вооружить роботов-саперов. История имеет немало параллелей, ведь новозеландская полиция ссылалась именно на инцидент в Далласе. Правоохранители заявили, что таких мер требует реальность.

Жители Окленда также выступили против такого разрешения и призвали власти не разрешать полиции вооружать роботов.