Иск не удивителен, учитывая, что все работы выглядят почти идентично, а Spot, появившийся на рынке в 2019 году, безусловно, был первым. Ghost Robotics выпустила свою первую модель, Spirit 40, в 2020 году. Последующая итерация работа Vision 60 попала в заголовки газет, когда компания прикрепила к ней снайперскую винтовку.

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Робот Ghost Robots с установленной винтовкой / Фото Ghost Robots

Boston Dynamics впервые обратилась к Ghost Robotics с просьбой пересмотреть их патенты на роботов еще в 2020 году – всего через несколько месяцев после того, как Spirit 40 стал доступным – и с тех пор неоднократно посылала письма с требованием прекратить и удержаться. Ghost Robotics, по всей видимости, не смогла прекратить и удержаться, и теперь Boston Dynamics хочет подать на них в суд.

Мы не комментируем специфику ожидаемого судебного разбирательства. Мы приветствуем конкуренцию на развивающемся рынке мобильной робототехники, но мы ожидаем, что все компании будут уважать права интеллектуальной собственности, и мы будем принимать меры, когда эти права будут нарушены,

– заявил представитель Boston Dynamics

Рынок может измениться

Поскольку робо-собаки выглядят практически одинаково, судебный иск был неизбежен. Но хотя Boston Dynamics стала большим игроком на рынке, она все еще относительно молода, как и большая часть робототехнической индустрии. Здесь есть возможность создать прецедент, и результаты этого дела вполне могут определить, станет ли хватка Boston Dynamics на рынке роботов еще прочнее, или ей придется уступить значительную долю рынка своим конкурентам, которые быстро растут.

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