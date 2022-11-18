Позов не є дивним, враховуючи, що всі роботи виглядають майже ідентично, а Spot, який з'явився на ринку у 2019 році, безумовно, був першим. Ghost Robotics випустила свою першу модель, Spirit 40, у 2020 році. Наступна ітерація робота Vision 60 потрапила у заголовки газет, коли компанія прикріпила до неї снайперську гвинтівку.

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Робот Ghost Robots зі встановленою гвинтівкою / Фото Ghost Robots

Boston Dynamics вперше звернулася до Ghost Robotics з проханням переглянути їх патенти на роботів ще в 2020 році – всього через кілька місяців після того, як Spirit 40 став доступним – і з того часу неодноразово надсилала листи з вимогою припинити і утриматись. Ghost Robotics, очевидно, не змогла припинити і утриматися, і тепер Boston Dynamics хоче подати на них до суду.

Ми не коментуємо специфіку очікуваного судового розгляду. Ми вітаємо конкуренцію на ринку мобільної робототехніки, що розвивається, але ми очікуємо, що всі компанії будуть поважати права інтелектуальної власності, і ми будемо вживати заходів, коли ці права будуть порушені,

– заявив представник Boston Dynamics

Ринок може змінитися

Оскільки робо-собаки виглядають практично однаково, судовий позов був неминучим. Але хоча Boston Dynamics стала великим гравцем на ринку, вона все ще відносно молода, як і більша частина робототехнічної індустрії. Тут є можливість створити прецедент, і результати цієї справи цілком можуть визначити, чи стане хватка Boston Dynamics на ринку роботів ще міцнішою, чи їй доведеться поступитися значною часткою ринку своїм конкурентам, що швидко зростають.

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