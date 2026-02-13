3300-річні сандалі Тутанхамона, якими фараон символічно топтав ворогів, зберігаються в музеї

Під час розкопок гробниці молодого фараона археологи виявили десятки пар взуття. Серед них особливо вирізняється одна – її підошви прикрашені зображеннями пов’язаних ворогів. Цей артефакт відкриває несподіваний погляд на символіку влади у Стародавньому Єгипті.

Чому сандалі Тутанхамона стали символом панування?

Коли у 1922 році британський археолог Говард Картер разом із єгипетськими робітниками відкрив гробницю Тутанхамон, світ побачив тисячі предметів, похованих разом із правителем, що помер занадто рано. Серед них були десятки пар сандалів, призначених для його потойбічного існування. Одна пара особливо зацікавила дослідників, пише Live Science.

Згідно з первинною карткою знахідки, ці сандалі мали довжину 28,4 сантиметра і ширину 9,2 сантиметра. За сучасними мірками це приблизно 45 розмір взуття в європейській системі. Картер зафіксував, що артефакт лежав під кошиком, однак точне початкове розташування залишається невідомим.

Сандалі виготовлені з дерева. Їх покрили шаром кори, зеленуватою шкірою та прикрасили фрагментами золотої фольги поверх білого ґрунту. Декор мав не лише естетичне, а й ідеологічне значення. У ділянці склепіння стопи зображено двох зв’язаних людей, переплетених лотосом і папірусом – рослинами, що символізували Верхній і Нижній Єгипет.

Крім того, на кожній сандалі розміщено вісім луків – чотири біля пальців і чотири біля п’яти. Ремінці також виконані у формі лука. У сукупності ці елементи формують так звані "Дев’ять луків" – традиційний символ усіх ворогів Єгипту. У мистецтві того часу цей образ уособлював підкорені народи та загрози, які перебували під владою фараона.



Сандалі Тутанхамона / Фото Egypt Museum

Символіка була буквально під ногами правителя. Як зазначається в описі експозиції, вороги розміщені так, щоб цар наступав на них, підтверджуючи власне домінування над ними. Це не випадковий художній прийом, а чітке політичне повідомлення – навіть у повсякденному предметі підкреслювалася абсолютна влада монарха.

Сьогодні ці сандалі демонструються в Єгипетський музей у Каїрі. Вони є прикладом того, як у Стародавньому Єгипті поєднували утилітарність і пропаганду.

Цікаво, що під час виявлення мумії Тутанхамона на його ногах були золоті сандалі та окремі золоті накладки на пальці, пише Egypt Museum. Чи носив він дерев’яні сандалі із зображеннями ворогів протягом життя – невідомо. Можливо, їх створили спеціально для поховального ритуалу, де навіть деталі вбрання мали магічне й політичне значення.



Золоті сандалі та накладки на пальці ніг, знайдені в гробниці Тутанхамона / Фото Мері Харрш