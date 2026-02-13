Почему сандалии Тутанхамона стали символом господства?

Когда в 1922 году британский археолог Говард Картер вместе с египетскими рабочими открыл гробницу Тутанхамон, мир увидел тысячи предметов, похороненных вместе с правителем, умершим слишком рано. Среди них были десятки пар сандалий, предназначенных для его потустороннего существования. Одна пара особенно заинтересовала исследователей, пишет Live Science.

Согласно первичной карточке находки, эти сандалии имели длину 28,4 сантиметра и ширину 9,2 сантиметра. По современным меркам это примерно 45 размер обуви в европейской системе. Картер зафиксировал, что артефакт лежал под корзиной, однако точное изначальное расположение остается неизвестным.

Сандалии изготовлены из дерева. Их покрыли слоем коры, зеленоватой кожей и украсили фрагментами золотой фольги поверх белого грунта. Декор имел не только эстетическое, но и идеологическое значение. В области свода стопы изображены два связанных людей, переплетенных лотосом и папирусом – растениями, символизирующие Верхний и Нижний Египет.

Кроме того, на каждой сандалии размещено восемь луков – четыре возле пальцев и четыре возле пятки. Ремешки также выполнены в форме лука. В совокупности эти элементы формируют так называемые "Девять луков" – традиционный символ всех врагов Египта. В искусстве того времени этот образ олицетворял покоренные народы и угрозы, которые находились под властью фараона.



Сандалии Тутанхамона / Фото Egypt Museum

Символика была буквально под ногами правителя. Как отмечается в описании экспозиции, враги размещены так, чтобы царь наступал на них, подтверждая собственное доминирование над ними. Это не случайный художественный прием, а четкое политическое сообщение – даже в повседневном предмете подчеркивалась абсолютная власть монарха.

Сегодня эти сандалии демонстрируются в Египетский музей в Каире. Они являются примером того, как в Древнем Египте совмещали утилитарность и пропаганду.

Интересно, что во время обнаружения мумии Тутанхамона на его ногах были золотые сандалии и отдельные золотые накладки на пальцы, пишет Egypt Museum. Носил ли он деревянные сандалии с изображениями врагов в течение жизни – неизвестно. Возможно, их создали специально для погребального ритуала, где даже детали одежды имели магическое и политическое значение.



Золотые сандалии и накладки на пальцы ног, найдены в гробнице Тутанхамона / Фото Мэри Харрш