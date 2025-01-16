Люди в інтернеті почали робити ставки на те, скільки твітів напише Ілон Маск

Власник соцмережі X Ілон Маск останнім часом пише стільки твітів, що люди почали робити ставки, намагаючись вгадати, скільки дописів з'явиться на його сторінці за тиждень. Суми вже перевалили за мільйон доларів.

Ринок твітів Ілон Маска

Суперечливий ресурс Polymarket – це платформа, на якій кожна людина може зробити прогноз на майбутні події в різних сферах і "отримувати прибуток від своїх знань", як описує це сам сайт. Це не класична букмекерська контора, що приймає ставки на спортивні події. Polymarket орієнтується на "світові події" з абсолютно різних сфер, у тому числі політики. Наприклад, у 2024 році результат виборів президента США став найактивнішим ринком на платформі, залучивши сотні мільйонів доларів. Тут користувачі можуть платити лише криптовалютою, щоб купити чи продати внутрішні "акції", якими надалі й робляться ставки, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Тепер одним із найпопулярніших ринків стали твіти Ілона Маска, а точніше їх кількість. Чи опублікує він цього тижні більше 400 дописів? Чи, можливо, 800? Якщо хтось вгадає, то зможе отримати непоганий шмат готівки, враховуючи, якою на цей момент є загальна сума ставок.

Ринок твітів Маска на сайті зараз настільки активний, що він навіть отримав власне посилання найвищого рівня на сайті й повторюється щотижня. На цьому тижні, який закінчується 17 січня, тобто завтра, обсяг торгів вже склав понад 1,9 мільйона доларів, і останнім часом регулярно перевищує один мільйон. Це не означає, що ви виграєте стільки грошей. Виплата залежатиме від того, скільки акцій ви купили й поставили, і це лише якщо ваше припущення щодо обсягу твітів підтвердиться.

Записи на сайті показують, що ставки на кількість твітів Маска люди почали робити щонайменше з червня 2024 року. Дискусії на цьому ринку стають дедалі серйознішими, ніби це щось дійсно важливе – ринок акцій чи ціна золота, в які ви вклалися, наприклад. Люди вже вдаються до аналітики й прогнозів, які будують на основі історичних даних і поточних подій у світі, про які мільярдер міг би щось сказати.

Наприклад, у вівторок користувач Rogu проаналізував: "Поточна кількість твітів на день – 50, а скоро досягнуть 350. Щоб дійти до 400+, йому потрібно в середньому писати більше 65 твітів на день протягом часу, що залишився. Хоча це трохи більше, але не так вже й багато. У зв'язку з майбутнім випробувальним польотом Starship він, можливо, буде писати в твіттері трохи більше, ніж в останні кілька днів".

У Polymarket уже є конкуренти. Наприклад, найближчий за своєю суттю сайт Kalshi також має посилання на Ілона Маска, але тут більша різноманітність думок і припущень – починаючи від того, якою може бути його роль у новій адміністрації, і закінчуючи припущеннями щодо його майбутнього капіталу.