IT-Армія України зламала сайти російських міст і розмістила новорічне привітання Зеленського
Джерело:IT-Армія України
Українські хакери не забувають про боротьбу з ворогом навіть у новорічну ніч. У телеграм-каналі добровольчої групи з'явився короткий звіт з переліком російських міст, чиї сайти були зламані й демонстрували привітання Володимира Зеленського.
IT-Армія України – добровольче об'єднання хакерів та інших комп'ютерних фахівців, які займаються протидією російській агресії в кіберпросторі. Група проводить регулярні кібератаки на ресурси ворога, перекриваючи грошові потоки, дестабілізуючи роботу важливих для ворога сервісів та поширюючи інформацію про війну в Україні.
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Кого зламали
Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень росії,
– написали хакери.
Судячи з допису, до списку потрапили:
- Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;
- Адміністрація міста Кемерово;
- Адміністрація Клінцовського району;
- Адміністрація Красноармійського району Самарської області;
- Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;
- Адміністрація Поселення Первомайське;
- Адміністрація поселення Київський та інші.
Так виглядали сторінки всіх зламаних сайтів / Фото IT ARMY of Ukraine
Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів деякі деталі про так звану "книгу катів" – архів з даними російських солдатів, які вбивають і катують українців. Збирає її також IT-Армія для того, щоб допомогти в прийнятті рішень на полі бою та в результаті притягнути до відповідальності всіх причетних.
Новорічне привітання Володимира Зеленського: відео