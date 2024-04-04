СБУ викрила хакерів, відповідальних за атаку на "Київстар", і готує матеріали для Гааги

У Службі безпеки України повідомили, що слідчі збирають доказову базу на хакерів російського ГРУ, які 12 грудня здійснили масштабну атаку на мобільного оператора "Київстар". Після проведення експертиз та оголошення підозр матеріали будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Про це повідомили на сайті СБУ з посиланням на інтерв'ю начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка агентству "Укрінформ". "Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а в подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні," – зазначив Ілля Вітюк.

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Повідомляється, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ. За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Ілля Вітюк підкреслив, що в межах кримінального провадження ДКІБ (Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ) опрацьовує всіх учасників злочинної операції, які були причетні до цієї атаки.

Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність,

– каже керівник ДКІБ.

Водночас він підкреслив, що у світі відомо лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них – саме результат СБУ.

Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно. Окрім кібератак російські спецслужби проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони, намагаються зламувати офіційні сторінки в соцмережах та месенджерах, а також створюють десятки фейкових сторінок Олександра Сирського.

Подібні дискредитаційні атаки ворог проводить і стосовно співробітників СБУ: їм надходять погрози фізичної розправи, листи із ознаками вербування і шантажу тощо.