СБУ разоблачила хакеров, ответственных за атаку на "Киевстар", и готовит материалы для Гааги

В Службе безопасности Украины сообщили, что следователи собирают доказательную базу на хакеров российского ГРУ, которые 12 декабря совершили масштабную атаку на мобильного оператора "Киевстар". После проведения экспертиз и объявления подозрений материалы будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщили на сайте СБУ со ссылкой на интервью начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка агентству "Укринформ". "Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МУС. Военных преступников должны судить на международном уровне," – отметил Илья Витюк.

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Детали

Сообщается, что атаку на "Киевстар" реализовала хакерская группировка SandWorm, которая является штатным подразделением российского ГРУ. По словам главы Департамента кибербезопасности, сейчас СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. Также спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Илья Витюк подчеркнул, что в рамках уголовного производства ДКИБ (Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ) прорабатывает всех участников преступной операции, которые были причастны к этой атаке.

Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и, как минимум, руководитель воинской части и руководство спецслужбы, которая осуществляет деструктивную деятельность,

– говорит руководитель ГКИБ.

В то же время он подчеркнул, что в мире известно только три кейса, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру. Причем один из них – именно результат СБУ.

Особым приоритетом в киберзащите являются Вооруженные силы Украины и Минобороны, поскольку попытки вмешательств врага в военные системы происходят регулярно. Помимо кибератак российские спецслужбы проводят ИПСО для дискредитации командования Сил обороны, пытаются взламывать официальные страницы в соцсетях и мессенджерах, а также создают десятки фейковых страниц Александра Сырского.

Подобные дискредитационные атаки враг проводит и в отношении сотрудников СБУ: им поступают угрозы физической расправы, письма с признаками вербовки и шантажа и тому подобное.