Співзасновник Neuralink створює "остаточну" технологію віртуальної реальності

Після звільнення з Neuralink Ілона Маска в 2021 році Макс Ходак узявся за новий інтерфейс мозок-комп'ютер. Протез ока наступного покоління спочатку забезпечить лікування сліпоти, а в підсумку прокладе шлях у майбутнє віртуальної та доповненої реальності.

У нещодавньому інтерв'ю виданню Futurism Ходак розповів про технологію "Science Eye" його стартапу Science Corp. Вона поєднує генну терапію з мікросвітлодіодним дисплеєм над сітківкою ока для відновлення зору.

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Що відомо

Як зазначає нейронауковець, Science Eye уже були імплантовані деяким кроликам, які, за його словами, "почуваються добре". До випробувань на людях ще далеко. "Вісімнадцять місяців, сподіваюся", – каже Ходак. Однак разом із тим він вбачає майбутнє зовсім не за цією розробкою. Він вважає, що варіація з використанням "іншої базової технології, а не мікросвітлодіодної плівки" може призвести до захоплюючого віртуального досвіду, який залишить сьогоднішні незграбні гарнітури позаду.

Ми думаємо, що бачимо спосіб створити те, що в кінцевому підсумку стане остаточною технологією відображення AR/VR без значущої хірургічної операції,

– розповідає підприємець.

Сьогодні Science Corp є другою за обсягом фінансування компанією, що займається розробкою інтерфейсів між мозком і комп'ютером. Її капітал складає 160 мільйонів доларів, поступаючись лише самій Neuralink. Її керівник запевняє, що компанія надзвичайно відрізняється" від Neuralink.

Технічний підхід, який ми розробляємо, надзвичайно відрізняється від того, що робила Neuralink. Зрештою, наше бачення виходить далеко за рамки просто клінічних зорових протезів. Але ми хочемо дозволити амбіціям рости разом з успіхом, а не робити гучні заяви про те, що ми можемо або не можемо зробити в майбутньому,

– підкреслив Ходак.

Вчений, на відміну від Маска не спішить хвалитися й передчасно давати обіцянки. Попри яскраву концепцію VR, у цілому Макс Ходак висловив дуже обережне бачення траєкторії розвитку компанії. Зараз Science Corp зосереджена передусім на тому, щоб її перший продукт потрапив до пацієнтів. І щойно це станеться, можна буде рухатися далі.