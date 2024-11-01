Супутник пережив зіткнення на орбіті, а потім зробив селфі, щоб оцінити пошкодження

Маленький супутник пережив удар мікрометеорита або невеликого шматка космічного сміття. Компанія, що володіє апаратом, згодом опублікувала два знімки пошкодження. Фотографії зробила бортова камера.

Деталі

На земній орбіті стає дуже тісно, адже в космос постійно запускаються нові об'єкти, а рештки старих усе ще плавають навколо. Це створює багато загроз як для інших космічних апаратів, так і для астронавтів на борту космічних станцій. Нещодавнє селфі супутника виявило несподіване пошкодження його сонячної панелі, яке, ймовірно, було спричинене ударом, що стався минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на NanoAvionics.

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Супутник, про котрий іде мова, називається MP42. Його запустили у квітні 2022 року. Удар, якого він зазнав, залишив після себе невеликий отвір, розміром з горошину – приблизно 6 міліметрів, за оцінками компанії NanoAvionics, яка володіє апаратом. Що стало причиною, сказати важко.

Ми робимо ставку на шматок космічного сміття або мікрометеороїд,

– написала компанія на X.



Селфі супутника Mp42 / Фото NanoAvionics

Також важко точно визначити, коли саме сталося зіткнення. Востаннє MP42 робив селфі у квітні 2023 року, тож удар міг статися в будь-який момент із того часу.

Попри пошкодження сонячної панелі, супутник продовжує нормально функціонувати. Згідно з даними телеметрії, удар не вплинув на здатність генерувати енергію. Це, варто зазначити, також ускладнює з'ясування того, коли було завдано удару. Якби Це вплинуло на кількість отримуваної енергії, вчені б знали, коли це почалося.

Незалежно від того, чи це був мікрометеороїд, чи уламок космічного сміття, зіткнення підкреслює необхідність відповідальних космічних операцій на орбіті й змушує нас замислитися над стійкістю супутників до подібних подій,

– йдеться в заяві NanoAvionics.



Селфі супутника Mp42 над Південним полюсом виявило пошкодження / Фото NanoAvionics

Глобальна мережа спостереження за космічним простором Міністерства оборони США відстежує понад 27 000 уламків орбітального сміття. Багато менших уламків також літають навколо, не будучи виявленими. Ми не можемо бачити з Землі уламки, які мають розміри в кілька сантиметрів. Однак вони, розганяючись до величезних швидкостей, можуть зруйнувати весь супутник, наче куля влетівши у нього.