Детали

На земной орбите становится очень тесно, ведь в космос постоянно запускаются новые объекты, а остатки старых все еще плавают вокруг. Это создает много угроз как для других космических аппаратов, так и для астронавтов на борту космических станций. Недавнее селфи спутника выявило неожиданное повреждение его солнечной панели, которое, вероятно, было вызвано ударом, произошедшим в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на NanoAvionics.

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Спутник, о котором идет речь, называется MP42. Его запустили в апреле 2022 года. Удар, которому он подвергся, оставил после себя небольшое отверстие, размером с горошину – примерно 6 миллиметров, по оценкам компании NanoAvionics, которая владеет аппаратом. Что стало причиной, сказать трудно.

Мы делаем ставку на кусок космического мусора или микрометеороид,

– написала компания на X.



Селфи спутника Mp42 / Фото NanoAvionics

Также трудно точно определить, когда именно произошло столкновение. Последний раз MP42 делал селфи в апреле 2023 года, поэтому удар мог произойти в любой момент с того времени.

Несмотря на повреждение солнечной панели, спутник продолжает нормально функционировать. Согласно данным телеметрии, удар не повлиял на способность генерировать энергию. Это, стоит отметить, также затрудняет выяснение того, когда был нанесен удар. Если бы это повлияло на количество получаемой энергии, ученые бы знали, когда это началось.

Независимо от того, был ли это микрометеороид, или обломок космического мусора, столкновение подчеркивает необходимость ответственных космических операций на орбите и заставляет нас задуматься над устойчивостью спутников к подобным событиям,

– говорится в заявлении NanoAvionics.



Селфи спутника Mp42 над Южным полюсом выявило повреждения / Фото NanoAvionics

Глобальная сеть наблюдения за космическим пространством Министерства обороны США отслеживает более 27 000 обломков орбитального мусора. Много меньших обломков также летают вокруг, не будучи обнаруженными. Мы не можем видеть с Земли обломки, которые имеют размеры в несколько сантиметров. Однако они, разгоняясь до огромных скоростей, могут разрушить весь спутник, словно пуля влетев в него.