Сем Альтман прокоментував пропозицію Маска про покупку OpenAI за 97 мільярдів доларів

Учора весь світ сколихнула новина про те, що група інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонувала 97,4 мільярда доларів за контроль над OpenAI. Офіційно їхні наміри благородні – зупинити комерціалізацію компанії, що починалась як неприбуткова організація на благо людства. Справжніх намірів ми не знаємо. Хай там як, але глава OpenAI миттєво відмовив Маску, а тепер прокментував його пропозицію.

Що сказав Альтман

У цей вівторок в інтерв'ю на конференції AI Action Summit у Парижі генеральний директор OpenAI назвав пропозицію Ілона Маска про купівлю OpenAI "спробою сповільнити розвиток" компанії. Він каже, що "OpenAI не продається, місія OpenAI не продається". При цьому зазначив, що "Ілон пробує всі можливі шляхи вже довгий час, і це лише епізод цього тижня", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg Podcasts.

Дивіться також Інвестори на чолі з Ілоном Маском хочуть купити OpenAI: в компанії вже відповіли

Сем Альтман раніше стверджував, що перехід від некомерційної структури до повноцінної бізнес-моделі в OpenAI має важливе значення для довголіття компанії, доступу до капіталу й ресурсів, а також її здатності виконувати свою місію. Він хоче зберегти конкурентоспроможність свого продукту на вкрай динамічному ринку, де щодня з'являються нові гравці. Тому ця реструктуризація стане кроком уперед, на думку засновника та генерального директора. Саме тому він каже, що Ілон Маск намагається сповільнити OpenAI, яка досі є першою принаймні на американському ринку штучного інтелекту.

Він очевидно є конкурентом. Він багато працював, щоб зібрати гроші для [власної ШІ компанії] xAI, і вони намагаються конкурувати з нами з технологічного погляду та випуску продуктів на ринок. І мені б хотілося, щоб це було лише конкуренцією за побудову кращого продукту, але я думаю, що тут багато тактики – численні позови, всі види інших божевільних речей. Але ми просто спробуємо опустити голови й продовжити працювати,

– каже Альтман.

Він також вдався до іншого штибу коментарів на адресу Ілона Маска, які явно будуть йому дуже образливими. Коли журналіст запитав Альтмана, чи вважає він, що дії Маска походять від його невпевненості щодо xAI в порівнянні з OpenAI, директор відповів: "Я думаю, що все життя [Маска] проходить з позиції невпевненості [...] Я не думаю, що він щаслива людина".

Нагадаємо, Альтман майже миттєво відхилив пропозицію Маска про купівлю компанії за 97,4 мільярда доларів, як тільки про неї стало відомо. Він опублікував твіт, у якому сказав: "Ні, дякую, але ми купимо твітер за 9,74 мільярда доларів, якщо хочеш". У відповідь Маск назвав його "шахраєм".

Ларрі Саммерс, член правління OpenAI, раніше сказав, що він не отримував "жодного офіційного повідомлення" про пропозицію продажу компанії, "окрім повідомлень у ЗМІ". Наразі все виглядає так, що рада директорів відхилить цю пропозицію, якщо отримає її.