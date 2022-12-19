Google працює над технологією розпізнавання почерку лікарів

На щорічній конференції Google, яка пройшла в Індії, компанія анонсувала дуже корисну розробку. Якщо її реалізують, вона спростить життя мільйонам людей.

Нова функція буде вбудована в програму Google Lens. Вона знайде потрібні вам ліки за фотографією рецепта.

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Що відомо

Мова фактично йде про своєрідний зчитувач, який зможе розпізнавати написане нерозбірливим почерком. Функція дозволить як завантажувати вже готові фото з галереї, так і робити нові прямо в момент використання. Система розпізнає записи й покаже користувачеві згадані в рецепті медичні препарати.

Як заявляє сама компанія, розробка ведеться спільно з фармацевтами. Це дозволяє припустити, що програма буде порівнювати текст (наприклад, назви ліків) із наявними на ринку назвами, знаходячи потрібні.

Виконавчий директор Google в Індії продемонстрував на конференції роботу цієї функції, але про конкретні терміни її запуску нічого не сказав. За його словами, компанії ще "належить виконати велику роботу, щоб така можливість стала доступною для всіх".

Наразі невідомо, з якими мовами працюватиме технологія. Однак імовірно, першою вона запуститься саме в Індії – в країні найбільша в світі кількість користувачів Google Lens.

Як зазначає джерело, проблема нерозбірливих рецептів існує десятиліттями. Велика кількість лікарів виписують їх поспіхом, що робить майже неможливим для пацієнтів зрозуміти, які ж ліки треба купувати. Багато технологічних компаній намагалися щось із цим зробити, але без особливого успіху.