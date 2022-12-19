Новая функция будет встроена в Google Lens. Она найдет нужное вам лекарство по фотографии рецепта.
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Что известно
Речь фактически идет о своеобразном считывателе, который сможет распознавать написанное неразборчивым почерком. Функция позволит как загружать готовые фото из галереи, так и делать новые прямо в момент использования. Система распознает записи и покажет пользователю упомянутые в рецепте медицинские препараты.
Как заявляет сама компания, разработка ведется совместно с фармацевтами. Это позволяет предположить, что программа будет сравнивать текст (например, названия лекарств) с имеющимися на рынке названиями, находя нужные.
Исполнительный директор Google в Индии продемонстрировал на конференции работу этой функции, но о конкретных сроках ее запуска ничего не сказал. По его словам, компании еще "предстоит проделать большую работу, чтобы такая возможность стала доступной для всех".
Пока неизвестно, с какими языками будет работать технология. Однако, вероятно, первой она запустится именно в Индии – в стране самое большое в мире количество пользователей Google Lens.